Dani Alves, sin fecha de caducidad

A sus 37 años, el lateral brasileño Dani Alves siente que aún puede “seguir dando guerra” en el fútbol.

En una entrevista con el programa ‘Hoy no se sale’, del portal español UBeat, el exjugador del Barcelona de España afirmó que la edad no es un obstáculo y reveló que colgará los botines, en el momento que sienta que ya no puede más.

“Yo, en el Milan, ahora sería una promesa. La edad son solo números, la guerra que voy a dar aún en el fútbol. Antes hacía 12 kilométros, pero lo inteligente es hacer 8 bien. Solo tengo claro una cosa, no voy a pasar vergüenza en un campo, cuando no me vea, lo dejaré”, dijo Alves, quien durante la entrevista confesó que estaba siendo perseguido por la Policía, por manejar con el celular en la mano.

El también jugador de la canarinha dejó claro que no le molestaría que Leo Messi le superara su récord de 40 títulos alcanzados a lo largo de su carrera (entre selección y clubes por los que pasó).

“Me molestaría que me superara Pepito Pérez, pero si lo hace Messi, no. Si me supera uno más grande que yo, no. De momento van a tener que esperar un par de años”, avisó.

En cuanto a su vuelta a Brasil (actualmente milita en el Sao Paulo), el defensor explicó que está cumpliendo su sueño que tuvo de niño.

“Fueron más de 15 años en Europa, con otra cultura, con otro nivel de fútbol, de vida... en todos los aspectos. Al volver aquí fue un shock, pero amo demasiado mi país, a mi gente, por eso quise venir y vivir esta experiencia para ver qué puedo aportar e intentar ayudar a la gente joven que sueña con el fútbol”.

Defiende a muerte a Ronaldinho

Alves habló también de la encarcelación que tuvo Ronaldinho en Paraguay, en marzo pasado, y tiene claro que el ex delantero del Barça no tiene ninguna culpa de la situación en la que se vio inmerso, por portal documentos falsos.

“Para Ronaldinho no hay tiempos malos, si hay que ir a la cárcel, pues a la cárcel a pasarlo bien. Él qué hace en la cárcel, él ha nacido para disfrutar y hacer feliz a la gente. Estoy seguro que él no tiene nada que ver con esa mierda”, finalizó.