Ni Damián Díaz ni otro nacionalizado integrarán la lista de Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro, entrenador de la selección ecuatoriana, no incluirá a nacionalizados en su lista.

Hoy por la mañana se empezó a filtrar información de los posibles convocados a la selección nacional para los duelos contra Argentina y Uruguay por el inicio de las eliminatorias sudamericanas.

Una de las grandes sorpresas era la inclusión de Damián Díaz en la lista de Gustavo Alfaro, sin embargo, el secretario técnico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Gabriel Wainer, descartó esta posibilidad.

Gabriel Wainer, secretario técnico de la @FEFecuador 🇪🇨, en @DIRECTVSports: “Por el momento no tenemos jugadores nacionalizados que hayan cumplido los cinco años de corrido en el país”. pic.twitter.com/SVRJJAHauN — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) October 2, 2020

“Conlleva bastante trabajo ver cada futbolista, entonces para qué mirar futbolistas que reglamentariamente no pueden actuar. En función a eso se ha hecho la consulta pertinente en FIFA para ver a quiénes se puede seguir y a quien no. No tenemos jugadores que cumplan con ese requisito de cumplir cinco años de corrido en el país”, dijo el dirigente en DirecTV.

Por último recalcó que “no, ni Damián Díaz ni otro nacionalizado que no cumpla los cinco años (estará en la lista de Alfaro”.

El dirigente adelantó que Alexander Domínguez y que Erick Ferigra ya están en el país para concentrarse.

Por último habló de Felipe Caicedo y reconoció que “ha manifestado que en esta ocasión no vendrá, pero que más adelante podría ver la posibilidad de volver”.