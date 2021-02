Cumple su sueño al trabajar con Richard Carapaz

El ciclismo ha estado presente desde niño en la vida de Albert Serratacó. Recuerda con emoción cuando en su natal España seguía por televisión las participaciones del estadounidense Lance Amstrong y después de su compatriota Alberto Contador en el Tour de Francia.

Soñaba con compartir esas vivencias en las grandes vueltas, algo que ahora lo hace como parte del equipo de Richard Carapaz. Han sido seis meses a los que califica como espectaculares y que lo han convertido en la mano derecha del ciclista ecuatoriano.

Esta relación que ahora es una fuerte amistad inició gracias al costarricense Andrey Amador, compañero de Richie en Ineos, y quien fue el primero en confiar en los conocimientos de comunicación de Serratacó.

“Andrey me ayudó a contactar con Richard antes del Tour de Francia. Uno aspira a trabajar con los mejores y esta era mi gran oportunidad. Empezamos a conversar y hubo una conexión, parece que nos conocemos de toda la vida”, reseña Albert, que en mayo próximo cumplirá 26 años.

Su compromiso es tal con la Locomotora del Carchi que actualmente se encuentra en Ecuador para acompañarlo en los entrenamientos y apoyarlo en todo lo que necesite.

“Habiendo ganado el Giro de Italia en 2019 y demostrado el corredor que es a nivel mundial, tenía las redes sociales muy flojas, no explotaba su imagen. Fue un trabajo de asimilación, aprendizaje de cómo pensaba Richard, sus gustos, ponerme en su piel. Un trabajo que me lo tomo con mucha responsabilidad”, relata el español que se encuentra fascinado con los paisajes que ha descubierto en el país.

Hacer que el mundo conozca estas maravillas, mediante la imagen de Carapaz, es otra de las metas de Serratacó, quien también maneja un blog de viaje que lo he llevado a visitar más de 80 países.

De Richie resalta la humildad que conserva “pese a la fama y el dinero ganado” y tiene claro que lo conseguido hasta ahora no refleja su techo en el ciclismo de ruta.

También enfatizó en el espíritu deportivo del tricolor que lo demostró al dejarle ganar a su compañero Michał Kwiatkowski la etapa 18 del Tour, el año pasado.

Sobre el reto de esta temporada, nuevamente en la ronda gala, Albert indicó que “estoy soñando que llegue la partida del Tour. Es la gran fiesta del ciclismo, el gran escaparate, vamos con la mentalidad de ganar. El año pasado Richard fue con el objetivo de conocer la carrera y me quedé un poco triste cuando no ganó el maillot de lunares (al rey de la montaña), pero él estaba tranquilo. Recuerdo que en una conversación que tuvimos en Francia me dijo que su primera vez en el podio de los Campos Elíseos quiere que sea de amarillo (como ganador del Tour)”.

Acotó que “se merece ir como líder, con su talento y esfuerzo enamoró a todo el equipo” que precisamente está analizando contar con más contenidos en español tras el gran impacto que ha tenido Carapaz, uno de sus principales activos.

Serratacó tiene claro que más allá de cuidar y potenciar la imagen de Richie busca que se sienta a gusto y feliz para que continúe escribiendo capítulos históricos en el ciclismo mundial.

ULTIMAN DOCUMENTAL

Las raíces de Richard Carapaz serán plasmadas en un documental. CORTESÍA

El Ineos pidió a Serratacó que en conjunto lleven adelante un documental sobre Carapaz enfocado en la historia de vida del ciclista ecuatoriano que se encuentra entre los mejores a nivel mundial en la especialidad de ruta.

“Nació en una familia humilde, eso en Europa no es frecuente. Esa historia le llamó la atención al equipo. Nosotros conocemos al Richard Carapaz ciclista y quieren que todos conozcamos a la persona”, comenta Albert.

Fueron varias horas de planificación y grabación para poder obtener un producto que califica como “muy bonito y que llegará al corazón” y que además buscará acercar al Ecuador al público europeo, principalmente del Reino Unido.

Para las filmaciones apostaron por un equipo ecuatoriano bajo la supervisión de productores enviados por la formación británica que recorrieron el poblado natal del ciclista y varios parajes del país.

“En una semana estimo que estará publicado. Es un interesante proyecto que ha quedado a la perfección”, afirma Albert, quien tiene en agenda las próximas novedades con Richie.

De estas detalla que “en un mes se vienen sorpresas. Dos grandes proyectos por delante, antes de viajar a Europa para iniciar con las competencias. Algo muy bonito tanto para Richard como para los ecuatorianos”.