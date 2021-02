Atletas de Guayas, federados pero en la calle

Son las 17:00 y el movimiento por las calles de la ciudadela Kennedy Norte, en Guayaquil, es intenso. Muchos trabajadores salen de oficina a sus casas y el tránsito en esa zona empeora. Justo ahí, entre ese ir y venir de carros, viendo si alguien gira a la derecha o a la izquierda, un grupo de alrededor de 20 deportistas que han integrado las selecciones de atletismo de distintas categorías del Guayas sortean el peligro.

Hacen trabajos de calentamiento, picadas cortas y hasta flexiones de pecho en el pavimento. Así llevan desde julio pasado, cuando su entrenador, Luis Marín , dejó de laborar en un plantel de la ciudad y decidieron seguirlo. Sin embargo todos pensaron que con la reinauguración de la pista atlética Víctor Emilio Estrada -en octubre- eso cambiaría, pero no fue así.

Los deportistas, cuyas edades oscilan entre los 13 y 18 años, trabajan de lunes a viernes de 16:45 a 19:00, y todos son federados por la provincia.

“Llevamos haciendo el pedido desde diciembre. Yo no trabajo para nadie. No cobro por entrenarlos, solo veo que ellos como seleccionados de la provincia estén bien preparados y acudan a las competencias. A fines del año pasado estos mismos chicos compitieron en un torneo provincial. Siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, se hicieron pruebas rápidas pagadas por ellos mismos y registraron sus huellas para un posible posterior acceso a la pista, pero nada todavía”, explica preocupado Marín.

Y es que en el equipo hay campeones provinciales y nacionales, incluso seleccionados del país que han competido en eventos en el exterior como Joel Chávez, quien acudió al Sudamericano 2018 en Cochabamba, Bolivia.

“Las afectaciones son físicas. En mi caso, ya tengo molestias en las plantas de los pies y en la pantorrilla derecha porque no es lo mismo correr en una pista donde la superficie es especial a tener que caer sobre el pavimento”, precisó el campeón nacional sub-16 en 150 metros planos.

El estratega aclara que la última vez que “tocó” la puerta de la Federación Deportiva del Guayas por este tema fue en diciembre, a raíz del torneo en el que sus pupilos participaron, ahí le dijeron que se contactarían con él.

“Me dijeron que vuelva a hacer la solicitud y el papeleo para esperar una respuesta, esta última fue la que nunca llegó. Hice el trámite de salud con la doctora de la federación, registré las huellas con la misma federación; solo me falta que se me permita el ingreso”, aseguró Marín, quien añade que ya hay otros colegas suyos entrenando a chicos en la pista, pero no entiende por qué a él no le respondieron.

“Entendemos que por temas de la pandemia el ingreso a los escenarios deportivos haya sido restringido, sin embargo una vez que ya cumplimos con casi todos los requisitos y no obtenemos respuesta es donde nace la incomodidad. Correr en la calle es duro. Esperamos entrenar donde se debe pronto”, acotó David Barros, oro del último Festival Nacional.

Prev Next Trabajo. De lunes a viernes dos horas entrenan. JIMMY NEGRETE / Expreso

Afectaciones. Los atletas ya tienen vendajes por el esfuerzo en las pantorrillas. JIMMY NEGRETE / Expreso

FEDEGUAYAS: "EL INGRESO ESTÁ EN PROCESO"

Consultado por el tema, el presidente de la Federación Deportiva del Guayas, Roberto Ibáñez, respondió que esta semana el Departamento Técnico Metodológico de Fedeguayas ya envió todos los requerimientos necesarios para que el grupo de deportistas del entrenador Marín trabaje en la pista Víctor Emilio Estrada.

"No es cierto que desde diciembre hayan presentado toda la información necesaria. Quizás en esa fecha no completaron dichos requerimientos y es por lo que tuvieron que hacer de nuevo el trámite... Esto pasa por la bioseguridad que ahora hay que seguir. Entiendo que quieren entrenar, pero no podemos tomar las cosas a la ligera y saltarnos los protocolos, ya que ellos van a entrar donde ya hay otros chicos de la selección del Guayas que también cumplieron con normas", explicó Ibáñez a EXPRESO.

Por su parte, Marín sentenció que recién este martes 9 de febrero los funcionarios le escribieron solicitando la definición de los horarios requeridos en la pista.

"Ya está dada la orden de que una vez cumplan con todo el procedimiento, le den los carriles que necesitan a este profesor que está haciendo un buen trabajo", acotó Ibáñez.