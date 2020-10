¿Quién tiene la culpa?

El mercado de fichajes a inicio de año terminaba y Nassib Neme, presidente del Club Sport Emelec, con la seguridad y firmeza que se lo conoce, decía que este Emelec era el “más fuerte” que se ha construido en la última década. Pero esa frase no va de la mano con los resultados que ha firmado Emelec en LigaPro este 2020. La derrota contra Guayaquil City trajo de vuelta los fantasmas de posibles salidas y críticas a jugadores y los expertos del tema señalan.

Al inicio de la temporada Emelec hizo la contratación de ocho jugadores que venían destacando en sus respectivos equipos, pero estos no tienen la jerarquía para llevar al Bombillo a pelear por el trofeo de campeón de la LigaPro 2020, es en lo que coinciden los exfutbolistas del Ballet Azul, Wilson Carabalí y Ricardo Armendáriz.

“Emelec sí tiene buenos jugadores, pero no tienen jerarquía para jugar en el equipo. Jugadores con jerarquía son otra cosa. Ellos son los que pueden tomar decisiones difíciles en estos malos momentos del equipo para poder sacarlo adelante. Los que no tienen jerarquía solo juegan y no saben qué más hacer”, explica Carabalí sobre las falencias del equipo de Ismael Rescalvo.

Nos faltó gol. Estoy convencido del grupo que tenemos, cómo trabajamos y el grupo está comprometido. Ismael Rescalvo, DT de Emelec.

Para que la otra temporada los azules no cometan los mismo errores, Wilson considera que tendrán que buscar un técnico que le dé una identidad de juego al equipo. “Rescalvo tiene que salir porque no ha dado la talla”.

Y es que en el último partido el cuadro eléctrico tuvo oportunidades imperdibles para adelantarse en el marcador y ganar los tres puntos. Esas decisiones las resuelve el protagonista, no el que está en la banca o en el palco. Pero esto no los exime de culpa.

El Bocha también echa luces al técnico español. “Rescalvo también es responsable del armado del equipo y de muchas disparatadas a la hora de alinear y hacer cambios. Él buscó a Alexis Zapata y mire nomás cómo está”, sentenció.

Carabalí coincide con el ex 10 de los azules y cree que no hay vuelta atrás con la terna española.

“En este caso tiene que salir el cuerpo técnico porque no ha dado la talla. No ha logrado sacar lo poco que tienen los jugadores de Emelec. Creo que tienen que traer otro técnico para que pueda trabajar con los jugadores que tiene el club. Un entrenador que saque lo mejor de cada jugador que está en el club”, agregó el bicampeón azul en 2002. GZ-SDP