¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl? Esto pagó Ecuador en 2015

El Super Bowl 2025 no solo es uno de los eventos deportivos más esperados del año, sino también un espectáculo publicitario de alto perfil que atrae a marcas de todo el mundo dispuestas a pagar cifras millonarias por un espacio de 30 segundos. En 2015, Ecuador aprovechó esta plataforma global, invirtiendo 3,8 millones de dólares en un comercial que promocionó su imagen y campaña turística. Esta decisión, que generó un aumento del 14% en los turistas, refleja el poder de este evento para captar la atención de una audiencia global. Este año, el Super Bowl enfrentará a los Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, y será una oportunidad similar para muchas empresas que buscan maximizar su visibilidad.

Super Bowl 2025: ¿Cuándo, a qué hora y cómo ver el show de medio tiempo? Leer más

Costo de un anuncio en el Super Bowl 2025

Según datos de Ad Age, contratar un espacio publicitario de 30 segundos en el Super Bowl 2025 tendrá un costo aproximado de 7 millones de dólares, cifra que se ha mantenido constante desde 2023. Sin embargo, no se descarta que en esta edición el precio pueda aumentar, dado el gran alcance global del evento. A este costo hay que sumarle la inversión en la producción del anuncio, que puede elevar aún más el presupuesto, ya que las marcas suelen contratar a grandes personalidades y utilizar efectos especiales.

¿Por qué los comerciales del Super Bowl son tan caros?

El Super Bowl se distingue por ser uno de los eventos televisivos con mayor alcance en el mundo, superando los 100 millones de espectadores en los Estados Unidos, sin contar con quienes lo siguen a nivel internacional. Este alcance masivo hace que las marcas vean una oportunidad inigualable para llegar a una audiencia global en segundos, convirtiendo los anuncios en una inversión estratégica.

Pero no solo basta con pagar el espacio publicitario. Para asegurarse de que su mensaje cause impacto, las marcas invierten en una producción de alto nivel que incluye efectos especiales, locaciones espectaculares y la contratación de figuras famosas, cuyo costo puede oscilar entre los 500,000 y 2 millones de dólares. Este tipo de inversión busca garantizar que los anuncios no solo sean vistos, sino que también generen conversación y se vuelvan virales en redes sociales, lo que incrementa el retorno de la inversión.

Taylor Swift: Por su novio Travis Kelce roba protagonismo en Super Bowl Leer más

Ecuador y su inversión en Super Bowl

El impacto del Super Bowl no es solo una oportunidad para marcas comerciales; incluso países han visto en este evento una excelente plataforma para promover su imagen. En 2015, Ecuador hizo historia al presentar un comercial de 30 segundos en el evento, lo que significó una inversión de 3,8 millones de dólares en publicidad. El costo total incluyó anuncios complementarios, que buscaban promocionar el país y atraer turistas internacionales.

El embajador Efraín Baus, de la misión diplomática de Ecuador en Washington, aseguró que el gasto en publicidad fue una inversión estratégica para promover la campaña 'All You Need is Ecuador'. De acuerdo con los resultados, Ecuador experimentó un aumento del 14 % en el número de visitantes extranjeros, lo que demuestra el impacto de un anuncio durante el Super Bowl, un evento con una audiencia cautiva que supera en casi 400 veces a la cantidad de turistas que recibe el país en un año.

Aunque el costo de un anuncio en el Super Bowl 2025 puede parecer elevado, las marcas y países lo consideran una inversión rentable, ya que la visibilidad global y la posibilidad de viralización de los anuncios superan con creces la cifra invertida. En este sentido, el Super Bowl no solo es un espectáculo deportivo, sino un evento comercial con un poder de impacto único a nivel mundial.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí