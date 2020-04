Cuarentena: Antonio Valencia, entre la cocina y los juegos de mesa

En casa de los Valencia no cabe el aburrimiento. No hay día que el Toño no comparta con sus cientos de seguidores sus varias actividades en época de cuarentena, aunque la tarde del sábado 18 de abril causó envidia con una receta que publicó en su Instagram.

A través de videos en su historia de esa red social, el Tren Amazónico anunció que, junto a su esposa, Zoila, y su hija, Doménica, prepararía una deliciosa carne. Y, como era de esperar, el jugador de Liga de Quito acompañó esas grabaciones con imágenes de la carne antes de entrar a la parrilla.

Valencia ha compartido una variedad de videos de su vida en confinamiento, demostrando que no todo es trabajo y responsabilidad. En las mañanas, generalmente, sube filmaciones suyas ejercitándose en su gimnasio privado y cumpliendo con las tareas que del cuerpo técnico azucena se designa a los jugadores.

Pero, por las tardes, el Toño más bien dedica su tiempo a su familia y a sus actividades hogareñas, que no deja de compartir con sus fanáticos. Además de anunciar que prepararía la cena, también compartió imágenes de algunas de las actividades que él y su pequeña Doménica hacen juntos.

Por ejemplo, en su historia de Instagram también se pudo apreciar un video de Doménica, en el que se preparaba para jugar un popular juego de mesa.