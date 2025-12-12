Expreso
Miller Bolaños, jugador de Guayaquil City, fue detenido la madrugada del 15 de junio por porte ilegal de arma.
Miller Bolaños, fue parte del Guayaquil CityTomada de la red social Instagram

¿Cuánto pagó Emelec para el regreso de Miller Bolaños? Lo que se sabe del contrato

El regreso de Miller Bolaños ilusiona a Emelec, pero su debut en 2026 depende de que el club pague las deudas

Hablar de Emelec es hablar de deudas, de ese peso invisible que corta la respiración y hace más lento cada paso. Es el verdadero rival del club, uno que no aparece en la tabla, pero sí en los correos de FIFA y en los entrenamientos suspendidos. El 2025 se fue dejando la misma pregunta de siempre: ¿quién pagará la cuenta? Y en medio de ese diciembre de incertidumbre, apareció un golpe emocional, un destello azul: Miller Bolaños regresaba. O, al menos, así lo anunciaron.

Fue una presentación con sonrisa, fotos y un precontrato que vale más por nostalgia que por papeles. Porque la verdad es otra: Emelec aún no puede contratar, aún debe pagar o pagar esas deudas que FIFA cobra sin compasión. Lo de Miller es un pacto de fe, un acuerdo de amigos. “Vas a jugar si pagamos”, como si el 2026 fuera una frontera emocional que aún no existe en el calendario financiero.

Miller Bolaños (d) ha sido uno de los más destacados de Guayaquil City en 2025.

Miller es un azul de siempre

Pero Miller cree. Lo dijo con la voz del hincha que sufre desde lejos: “Yo me considero un hincha más. Uno sufre viendo al equipo. Voy a dar todo por esta hinchada, peleando torneos internacionales y LigaPro”. Y en ese mensaje hay algo más que palabras: hay un jugador que vuelve a su casa, aunque todavía falten llaves para abrir la puerta.

El ‘Killer’ regresa a un escenario que él mismo ayudó a construir. Fue parte del tricampeonato, goleador de Sudamericana, figura del Bombillo. Sus números cuentan una vieja historia: 126 partidos, 72 goles, tres estrellas, tardes que hoy son recuerdo y promesa. Su tercera etapa es un suspiro lleno de esperanza, aunque por ahora viva en el limbo administrativo.

Emelec anunció a Miller. La hinchada se ilusionó. El fútbol, como siempre, espera que el dinero no termine jugando de zaguero central y despejando sueños al córner.

