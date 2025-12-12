Capturan en Santa Elena a colombiano buscado por Interpol y ligado al Clan del Golfo

Antonio Quintero Molina, conocido como ´'Caleño' o 'Cali', fue detenido la tarde del 11 de diciembre en la provincia de Santa Elena.

Antonio Quintero Molina, conocido como ´'Caleño' o 'Cali', fue detenido la tarde del 11 de diciembre en la provincia de Santa Elena durante un operativo conjunto entre la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional. Junto a él fueron aprehendidas otras ocho personas, todas de nacionalidad colombiana, según informó la autoridad migratoria.

Quintero registra una notificación azul de Interpol, que solicita información adicional sobre su identidad, actividades y vínculos delictivos. De acuerdo con reportes preliminares, es señalado como presunto integrante del Clan del Golfo, organización criminal que opera en varios municipios de Colombia.

Las autoridades indicaron que el ciudadano detenido mantiene antecedentes por presuntos delitos de asesinato y asociación ilícita. Tras su aprehensión, los procesados fueron puestos a órdenes de las instancias competentes para los trámites correspondientes de control migratorio y judicial.

La Policía Nacional señaló que continúa coordinando con organismos internacionales para verificar la situación legal de los detenidos y definir los pasos a seguir en el marco de los protocolos de cooperación regional.

Hace un año capturaron a colaborador del Clan del Golfo

La Policía de Ecuador informó el lunes 12 de agosto de 2024 de la captura y entrega a las autoridades colombianas, presunto colaborador de la organización delictiva 'Clan del Golfo', originaria del país vecino.

Las autoridades informaron de que el ciudadano colombiano fue detenido en la provincia de El Oro, cuando intentaba ingresar a Ecuador procedente de Perú. En sus redes sociales, la Policía aseveró que el detenido tenía una orden de captura en Colombia, por el delito de "concierto para delinquir agravado".

¿A qué bandas pertenecería el involucrado?

Además, habría pertenecido al grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y actualmente sería integrante de una banda delictiva que apoya en operaciones a la organización terrorista y narcotraficante 'Clan del Golfo', señaló.

