Cruyff: Haré lo que creo es mejor y si me equivoco que sea con mis ideas

Jordi Cruyff palpita su estreno con la selección de Ecuador. El entrenador europeo tiene definida la nómina para medir a Argentina y Uruguay y señaló que por el poco tiempo para trabajar se adaptará al sistema e idea de juego al que están acostumbrados los futbolistas, a los que nunca les faltará entrega. Defiende su forma de trabajo y resaltó el hecho de visitar primero a los jugadores que militan en el exterior.

La cancha de Liga de Quito está en una lucha contra el tiempo para las Eliminatorias Leer más

Estamos a 21 días del debut en las eliminatorias. ¿En qué basó la elección de los jugadores para su estreno en la Tricolor?

Por el hecho de jugar en unas condiciones en Buenos Aires y otras totalmente opuestas en Quito se confeccionó una plantilla pensando en los dos partidos, que no significa que sean dos equipos. Tener a los jugadores preparados si queremos hacer un cambio para el segundo partido (ante Uruguay), que se adapten mejor a la altura.

¿Cuándo se conocerá esta nómina amplia de seleccionados?

Estaremos dentro de las reglas de jugadores seleccionables. Hemos mirado a muchísimos futbolistas, no sé la cantidad exacta, pero seguro que a más de cien. Hemos visto muchos partidos en los últimos meses, en varios continentes, junto al staff. He ido a unos partidos y mi equipo a otros, y viceversa. Nos sentamos y juntamos una opinión, viendo los rivales que tenemos, para determinar qué jugadores se asimilan o se manejan mejor a la idea que tenemos. Es una lista para estos partidos. Posiblemente para la Copa América será diferente. Todo es de momentos.

¿Cuán importante fue para usted poder conversar personalmente con los jugadores?

Lo más importante para mí es que cuando le digo a un jugador que es una conversación privada, se mantenga privada. Hablamos del pasado, de cosas en las que no se han sentido cómodos, hablamos de cómo solucionarlas y sobre todo tener una buena base de futuro dentro y también fuera del campo. Vamos a tratar de aplicar comportamientos profesionales, de nutrición, de entrenamientos. Lo más importante es que el jugador esté tranquilo cuando habla conmigo y que esto no salga de la habitación. Muchas cosas no han salido y lo agradezco porque significa que puedo confiar en ellos.

¿Los futbolistas que juegan en el exterior y que pudo observar serán la base para enfrentar a Argentina?

Son detalles que creo que no debería dar públicamente. Creo que los jugadores son los primeros que deben saber esta información y prefiero que se enteren por mí y no por la prensa.

¿Para el juego ante Uruguay se aprovechará a los jugadores con experiencia en la altura?

En México hay futbolistas que juegan en la altura, no solo en el país. Hay que tener en cuenta muchas facetas, por eso dicen que estas eliminatorias (sudamericanas) son las más difíciles del mundo. En Europa siempre hay un buen campo, siempre está regado, el césped corto, a la misma altura; es una batalla más previsible, por decirlo de alguna manera. En cambio, Sudamérica tiene muchos ingredientes que cambian en cada partido. En unos (estadios) tendremos un césped rápido y corto; en otros, más largo y lento. A veces la altura, a veces no. Cada partido es una batalla nueva.

¿Le preocupa el estado de la cancha del estadio Rodrigo Paz?

Cuanto mejor esté, mejor para jugar el fútbol combinativo. Estas eliminatorias no solo son calidad futbolística sino también capacidad de adaptación. Si el campo no está bien, nos debemos adaptar igual.

¿Cuál es el primer diagnóstico que realiza del fútbol local tras observar en directo juegos de la LigaPro y de la Copa Libertadores?

A nivel de liga se están formando talentos y eso es importante. El país es un trampolín para los jugadores. Yo creo que Ecuador es una liga que no es una estación final y cuando los jugadores destacan llegan ligas de otros países, pueden ser cercanas o de Europa, y le compran a los jugadores. Por lo tanto, lo normal y lo lógico es echarles un vistazo a estos jugadores que han tenido el premio a su buena labor y han ido a ligas mayores. Hay jugadores con talento, dinámicos, atléticos y esto es una buena base para comenzar.

¿Cómo tomó las críticas por su ausencia en el país tras su presentación oficial?

Para mí, ser seleccionador no es (ser) un ‘big brother’. No tengo que estar explicando, salvo a mis superiores, en qué lugar estoy. Hay que trabajar de manera discreta. Le di mucha importancia a ver a los jugadores que han ido a ligas superiores, sobre todo cuando la liga ecuatoriana no había ni comenzado. Eso ha hecho que prefiera no leer nada, hacer lo que creo que es lo mejor, y si me equivoco que sea con mis ideas.

¿Qué le motivó a establecer una cláusula para poder dejar la selección ecuatoriana si recibe una propuesta del FC Barcelona?

En mi contrato firmé una cierta cláusula de confidencialidad y obviamente la respeto.

¿Cómo visualiza que será el estreno en las eliminatorias?

Hay que ser honestos: al grupo lo vamos a tener disponible para uno o dos entrenamientos antes de jugar contra Argentina. Mi trabajo no es hacer inventos, es adaptarme a lo que están acostumbrados los jugadores, al sistema de juego, movimientos. No hay tiempo. Intentar simplificar las cosas, que la gente esté cómoda en su rol. Con valentía, coraje, defender y atacar con todo.

- ¿Cómo llevar a los jugadores juveniles que han logrado conquistas internacionales para el país?

- El jugador de 20 años tiene un talento, también altibajos, eso es normal. Puede cometer errores, es parte del proceso. Tengo claro que cuando eres chico debes estar acompañado de alguien de experiencia. Cuando era pequeño iba acompañado de mi padre (Johan), que me guiaba. Buscaremos encontrar ese equilibrio entre juventud y experiencia en la selección.

El entrenador europeo defendió su forma de trabajo y aspira que la selección llene de orgullo a los ecuatorianos. RENÉ FRAGA / EXPRESO

- ¿Cómo ha sido su estancia en el país? ¿Ha degustado platos típicos?

La comida excelente, he probado ceviche y algunos platos. La amabilidad de la gente es de destacar, veo que tiene mucha ansiedad para que a la selección le vaya bien y le llene de orgullo. También se nota el fútbol pasional, la gente emocional, a veces hasta un poco exagerada; cuando un jugador hace dos acciones pide que ya debe ir a la selección, pero las cosas no funcionan así. Hay parámetros más altos, no de un partido o dos. Hay que poner el listón más arriba.

- ¿La Casa de la Selección será su hogar definitivo?

- Solo momentáneamente. Aquí van a entrar y salir muchas selecciones que deben poder disponer de las instalaciones. Será nuestra base de trabajo, donde ya tenemos a varias personas en un seguimiento constante de todos los jugadores locales y los que están fuera. Cuando estemos más tranquilos buscaremos algo cerca para vivir.

- ¿Qué le parece que por el coronavirus se hayan suspendido partidos en varios países o que se los haya jugado sin público?

- Es triste. Entiendo las medidas de precaución en los aeropuertos y en los estadios de parte de la sanidad. Es triste, pero hay cosas más importantes que el deporte.

¿Su mensaje a los aficionados al fútbol que anhelan ver a la Tricolor en Catar 2022?

Que es una eliminatoria muy larga. Me gustaría ver un equipo disciplinado, que lo deja todo en el campo, que juega con carácter, con valentía, que se adapta a las circunstancias. Y que la gente esté orgullosa por la pasión que pongan.