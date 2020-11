Diego Dorregaray se disculpa tras lanzar cámara fotográfica

Deportivo Cuenca pelea el descenso en el fútbol ecuatoriano y luego del empate 3-3 contra Aucas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, las redes se volcaron a hablar de un incidente en medio del juego y no del empate entretenido que hubo en la Atenas del Ecuador.

Y ese gesto tuvo de protagonista a Diego Dorregaray, que tras anotar un gol, le arrebató la cámara al jefe de prensa del Deportivo Cuenca, quien intentó poner paños fríos a lo hecho diciendo que todo estaba bien, y al contrario de entregársela en las manos, la lanzó y terminó en el césped del estadio.

pic.twitter.com/ra2q7lwWJd — Out Of Context Fútbol Ecuatoriano (@nocontextfec) November 22, 2020

Hasta periodistas se indignaron por la situación, ya que es la herramienta de trabajo de un fotógrafo y no fue muy delicada la forma en la que devolvió el instrumento, que tiene un costo alto en el mercado.

"Por ventaja no hubo ningún problema, la cámara funciona bien, con Diego Dorregaray me llevo muy bien y se disculpó luego del partido por no devolverme la cámara en la mano. Hasta allí el tema", dijo el jefe de prensa del club, Jorge Verdugo.

Diego Dorregaray en su cuenta de Instagram, pide disculpas sobre lo sucedido con la cámara de Jorge Verdugo, relacionador público de #DCuenca. 👇🏼 pic.twitter.com/HZT5gdCLsl — 𝑽𝒊𝒗𝒊 𝑺á𝒏𝒄𝒉𝒆𝒛 𝑩𝒐𝒏𝒊𝒍𝒍𝒂 🎙🇪🇨 (@ViviSanchezBoni) November 23, 2020

Al delantero del Deportivo Cuenca no le quedó otro camino que pedir disculpas por lo hecho a través de una historia en Instagram y mostró su arrepentimiento.