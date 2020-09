Cristhian Noboa, Robert Arboleda y Aníbal Chalá, blindados para la Tricolor

Faltan cuatro días para conocer la lista definitiva de 23 jugadores que defenderán la camiseta de la selección ecuatoriana en el inicio de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Catar 2022.

Hasta que esto pase, Gustavo Alfaro, entrenador de la Tricolor, envió una lista de ‘bloqueo’ a los clubes del exterior para anticipar que algunos jugadores están en su retina y pueden ser llamados para los compromisos ante Argentina el 8 de octubre en La Bombonera y frente a Uruguay el 13 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Y es que en la prenómina de 30 futbolistas, entre locales y legionarios hay tres elementos que están reservados por el seleccionador nacional: Cristhian Noboa, Aníbal Chalá y Robert Arboleda.

Aníbal Chalá se convirtió en el primer ecuatoriano en debutar en la liga de Francia. Internet

En el caso del Zar, está cumpliendo una notable actuación con el Sochi FC de la Liga rusa, en la que no solo se ha destacado esta temporada por su función de corte y generación ofensiva, sino que además rompe el tablero como goleador, una faceta que había sido explotada anteriormente por el volante, y que ha retomado. Es así como lidera la tabla de artilleros en suelo ruso, con seis anotaciones.

Noboa ha mostrado su satisfacción por el momento que vive, sin embargo no se siente en la Tricolor hasta que se anuncie la nómina definitiva de los 23. “Sí, es una prenómina, ya es bueno estar ahí, pero el llamado será oficial cuando se anuncie a los 23 convocados. Con Jordi Cruyff (anterior seleccionador) pasó lo mismo, pero bueno, vino la pandemia y no se dio”, manifestó el mediocampista, quien fue mundialista en Brasil 2014 y no oculta su enorme deseo de ponerse de nuevo la casaquilla del combinado nacional.

Alfaro también le sigue la pista a Chalá, marcapunta izquierdo del Dijon francés, equipo por el que fichó luego de sus destacadas actuaciones en el Toluca mexicano.

Robert Arboleda no está teniendo continuidad en el Sao Paulo, pese a ello está reservado. Archivo

El lateral busca ganarse un puesto en su nuevo club, en el que ya ha sido titular, y tiene en la mira formar parte del elenco tricolor. “No descarto estar en la selección de Ecuador, sé que voy a estar ahí. Tengo que trabajar porque la competencia no es nada fácil”, dijo el jugador antes de partir a Francia con las ilusiones de ser convocado. Al menos ya cumplió una parte del objetivo, pero falta la confirmación.

El seleccionador de la Tri también decidió reservar a Arboleda para la cita sudamericana que inicia el próximo mes, aunque su realidad un poco adversa, pues no es titular en el Sao Paulo, algo que puede pesar a la hora de la convocatoria absoluta. El zaguero, quien estuvo inmerso en actos de indisciplina anteriormente con la selección, al parecer tendrá una nueva oportunidad.