Cristhian Noboa regresa a su gran amor

Los meses de enero han sido de cambios en la vida de Cristhian Noboa, el jugador que el jueves 25 de enero del 2024 fue presentado en el estadio Capwell como la contratación estrella de Emelec. Fue enero del 2007 cuando dejó el Bombillo y se fue hasta el Rubin Kazan, y 17 años después está de regreso.

Noboa conversó con EXPRESO sobre su retorno al país. A sus 38 años, después de ser designado en sinnúmero de ocasiones como el mejor jugador de la cancha y recibir premios por ser el extranjero más destacado en Rusia, está de vuelva a su antiguo amor, Emelec.

“Una cosa es decirte, otra es sentir. No tienes idea del cariño que he recibido de la hinchada de Emelec todos estos años y eso que estaba lejos de mi país. Es hora de devolver ese cariño a la gente. Me fui en el 2007, la nueva hinchada de Emelec nunca me vio jugar, pero son de los que más he recibido muestras de apoyo, eso no tiene precio”, expresó el Zar.

Cristhian es de hablar de frente las cosas y confesó que siempre quiso venir al Bombillo, no lo llamaban, pero que al final todo tiene su sentido y momento en la vida.

Cristhian Noboa y su regreso a su antigua casa, el Capwell AMELIA ANDRADE

“A todos nos pasa que tenemos sueños, que tenemos metas, que hay algo que nos falta por cumplir. Sé lo que es sentir el grito de la hinchada de la Boca del Pozo, en ninguna parte lo vas a encontrar”, expresó el volante Noboa con un sentimiento como si estuviera pasando de las menores al primer equipo.

“Estoy feliz de poder volver a casa, regresar a ver a mi familia, mis amigos, a los hinchas, es algo increíble. Ese es mi deseo, mi sueño, pero no es que fuera fácil de venir y ya. Están mis hijos que se quedaron en Rusia, en su entorno, es duro como padre dejarlos allá. Fue con ellos que lo hablé primero, porque son vida, pero si me preguntan de quién fue la decisión, es particularmente mía, en realidad, es cumplir un sueño de regresar a donde fui feliz”.

La presentación oficial de Noboa como refuerzo del cuadro eléctrico generó gran expectativa en los socios del club que hasta los que estaban atrasados en las cuotas pagaron para estar en el evento.

El Zar es un agradecido de la vida. Recordó cuando estuvo en el Bombillo, de 2004 al 2007.

“Emelec me dio la oportunidad de poder debutar en serie A, cuando uno es pequeño tiene ese gran sueño y Dios hizo que lo haga realidad”, señaló.

Cristhian Noboa llego a Guayaquil y fue recibió con una gran bienvenida por los hinchas eléctricos Cortesía

También rememoró que por el amor al conjunto azul, un año le dijo a su papá que no iba a estudiar y le aceptó, pero por pocos meses. Cuando llegó marzo del 2004, Christian ya estaba en el equipo de primera.

Al consultarle si viene como el volante o goleador que fue en Rusia, en especial el de estas últimas seis temporadas donde hizo 36 goles, solo sonríe y dijo que ahora juega más suelto, que se va arriba y las conquistas llegan, pero que está listo para cumplir la función que le asigne el entrenador colombiano Hernán Torres.

Fue claro en señalar que cada año venía de vacaciones a Ecuador, pero que esta vez llega a jugar y ganar todo.

Hay un torneo que le ilusiona, la Copa Libertadores, del que manifestó le gustaría jugarla en 2025, porque su meta es jugar varias temporadas en el cuadro eléctrico.

“Hace 17 años que venía a pasear a Guayaquil, cuando venía a la selección era a Quito, pero esta vez vengo a trabajar, a dar todo por Emelec. Es un cariño muy grande que siento por su hinchada, y sé que todavía puedo devolver eso”.

Cuando se está fuera del país se valora mucho las cosas que se quedan en Ecuador, y Noboa dice que hay dos partidos especiales que los espera con ansias: el Clásico del Astillero en el estadio Capwell y jugar frente a su hermano David, que está en el Deportivo Cuenca.

Detalló que ha apoyado a su hermano menor en los diferentes clubes en los que ha militado y que será especial la primera vez que los Noboa estén frente a frente en la cancha.

Cristhian Noboa cuando fue presentado por la dirigencia azul. Cortesía

“Son los detalles que te regala la vida, pero aquí los más felices serán mis padres”, aseguró el Zar, quien se pondrá a órdenes del cuerpo técnico del Bombillo para ponerse al día en la pretemporada con sus compañeros, a los que aportará con su gran experiencia.

Sobre el tener cerca los patacones y jugo de naranja que , Noboa hizo famosos en su paso por la Tricolor, la hizo más extensa al agregar los encebollados y la comida de Quito.

Tras más de 15 años en el fútbol de Rusia, el Zar vuelve a Emelec, equipo en el que debutó como profesional y al que quiere dar nuevas alegrías.

