Los árbitros y asistentes que fueron parte de los juegos de la LigaPro no han recibido sus pagos

La fecha 3 de LigaPro está en veremos. Ahora no son los directivos los que dicen que no se juega, sino los árbitros, quienes piden que les paguen o llegar a un acuerdo. Solo si eso pasa, se jugará la fecha 3, caso contrario no.

En un comunicado dirigido a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de fútbol, Luis Muentes, titular del gremio arbitral, le pidió este lunes 13 de marzo, que si no les pagan o llegan a un acuerdo que sea serio, ellos no saldrán a pitar.

En el comunicado, los réferis expresan que llegaron a un acuerdo en el pago del % 10 de la deuda, pero eso no satisface, y ahora han puestos puntos claves.

En la carta enviada a FEF, los árbitros dicen: "Señor Presidente como es de su conocimiento en varias oportunidades hemos mantenido reuniones con usted y el Ab. Nicolás Solines, Secretario General de la FEF. para tratar de buscar una solución a los múltiples inconvenientes que aquejan al Arbitraje Ecuatoriano, el cual ha sido puesto en manifiesto a su persona. Dentro de todo se hizo un ofrecimiento en lo económico de cancelar un 10% de la deuda, la cual fue analizada por nosotros y que realmente no satisface en lo mínimo la necesidad de nuestros compañeros para tratar de poder reanudar con relativa normalidad las actividades que exige hoy el arbitraje profesional" dice parte del comunicado. Los tres puntos a cumplir son los siguientes: