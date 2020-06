Ni la crisis económica les impide abrir la billetera

María Paula Romo: "COE ha descartado que los campeonatos inicien en julio" Leer más

El fútbol ecuatoriano se ha caracterizado por no esconderse en la ventana de fichajes. Con crisis económica o no, hacen maromas para no quedarse atrás. Y cuando parecía imposible ver nuevas caras en los equipos por las secuelas de la pandemia, muchos presentaron sus nuevas incorporaciones, unos están en negociaciones y también están los que blindaron a quienes estaban por irse.

Sin duda una de las transferencias que mayor sorpresa tuvo en este periodo fue el cambio entre Edson Montaño, antes de Aucas, por Alejandro Cabeza, de Independiente del Valle. Aunque no fue un trato a trueque, el ingreso recibido por Montaño y el salario de Cabeza representan un gasto menor.

La única forma de que Barcelona fiche en estos momentos, es a manera de una oportunidad para las partes. Tanto el club como el jugador. Aquiles Álvarez, vicepresidente deportivo de Barcelona.

“El ahorro al momento de contratar jugadores consiste en que dejamos ir a un jugador que gana 10 mil dólares y contratamos a otro por la mitad”, dijo el gerente de Aucas, Andrés Báez.

En Barcelona se ha disminuido el presupuesto con respecto a años anteriores y hoy el camino para vincular jugadores estará sujeto a la paciencia de la otra parte.

“Obviamente en el fútbol nada es gratis, este año no tenemos presupuesto, pero si el jugador que nos puede interesar acepta que cualquier rubro sea cancelado desde el 2021 y ese rubro está dentro del presupuesto del 2021, bienvenido. Las puertas están abiertas. Ya tenemos casi listo el presupuesto 2021 y tendrá más ajustes que el de este año”, aseguró Aquiles Álvarez, vicepresidente deportivo.

Hay problemas económicos, pero tenemos la necesidad de armar un buen equipo y vamos a tener tres refuerzos. Roberto Rodríguez, presidente de Liga de Portoviejo.

Guayaquil City también golpeó el mercado con el fichaje de José Ayoví, quien llega por una temporada cedido. Solo pagarán su sueldo.

Macará fichó a Kenner Arce, quien salió con un finiquito de Deportivo Cuenca, pero no arriesgó su economía. Además estudia la vinculación de Enson Rodríguez.

“El año pasado no llegamos a firmar con él. En el Cuenca hubo una reducción muy alta y vimos la posibilidad de que él volverá. La idea era curarnos en salud”, dijo Miller Salazar, su presidente.

Hubo renovaciones: Emelec pagará por dos años la ficha de Aníbal Leguizamón y Cuenca mantendrá a Jéfferson Sierra. SDP-PCD-AG

Los movimientos

José 'Tin' Angulo: Su vuelta al país es una posibilidad y Barcelona sería el que lo repatriaría.

El jugador llegaría a préstamo desde Xolos de México.

José Ayoví: Su último club en el fútbol ecuatoriano fue Liga de Quito en 2019. No renovó su vínculo y ahora estará este segundo semestre en Guayaquil City.

Aníbal Leguizamón: Emelec dijo que no ficharía, pero que tampoco dejaría ir jugadores. La continuidad del argentino le costó 400 mil dólares al Bombillo, cifra que pagará en dos años.

Jaime 'Yoya' Ayoví y Vinicio Angulo: A pesar de su crisis financiera, el presidente de Liga de Portoviejo dijo que está cerca de fichar a la Yoya, Vinicio Angulo y un zaguero argentino.

Alejandro Cabeza: Los del Valle cedieron por una temporada más la inclusión de Edson Montaño a sus filas. También por el mismo periodo.

Edson Montaño: Fue uno de los movimientos más llamativos en el mercado de fichajes. A pesar de su relevancia en el equipo de Chillogallo, Independiente del Valle lo incorporó.

José Cárdenas: El portero quiteño llegará al cuadro oriental para reforzar al arco.