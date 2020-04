Coronavirus: Suspenden la pelea de Marlon 'Chito' Vera

El peleador ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera se quedó con las ganas de ‘entrarle a patada y puñete’ en el cuadrilátero al norteamericano Raymond Anthony Borg en la división Peso Gallo de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Esto, debido a que el evento de artes marciales mixtas número 249 fue cancelado ante los controvertidos planes de organizar una pelea esquivando las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, el cual estaba programado para disputarse el próximo sábado 18 de abril.

“Estaba tan jodidamente feliz y emocionado de ser parte de la tarjeta BMF (más malo en el juego, por sus siglas en español) y ahora las noticias me aplastan. Pero una vez más, como el Bendito dice que es lo que es la vida, es una montaña rusa y me encanta el caos que hay en el. Seguiré martillando y listo para lo que se avecina”, publicó ‘Chito’ en su cuenta de Instagram.

La organización planeaba celebrar el torneo UFC 249 sin la presencia de público en un lugar que no habían revelado, según reportó el miércoles pasado el diario The New York Times, de Estados Unidos, se encontraría en un territorio tribal del estado de California.

Sin embargo, en un abrupto giro el Utimate Fighting Championship informó que había pospuesto el evento a petición de la cadena televisiva ESPN.

"Aunque la organización estaba totalmente preparada para proceder con el UFC 249, ESPN ha solicitado el aplazamiento del evento y de los posteriores combates hasta nuevo aviso a la luz de la pandemia de COVID-19", dijo el campeonato en un comunicado.