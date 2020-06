Coronavirus: Oleada de contagios en tenis cancela el Adria Tour; la ATP está indignada

El Adria Tour, el torneo benéfico organizado por el tenista serbio Novak Djokovic, anunció oficialmente esta mañana la cancelación de las tres últimas jornadas previstas, del 3 al 5 de julio en Bosnia, después de que cuatro jugadores, dos de sus esposas, y dos entrenadores hayan dado positivo por coronavirus.

"Lamentablemente, por todo lo que ha pasado en los últimos días, consideramos que ahora lo más importante es que se estabilice la situación epidemiológica y que todos se recuperen", declaró en un comunicado Djordje Djokovic, director del torneo y hermano del número uno de la ATP.

Tras la primera fase en Belgrado, del 12 al 14 de junio, el torneo pasó el pasado fin de semana a la ciudad croata de Zadar, donde la competición quedó suspendida tras anunciarse el contagio de uno de los participantes, el búlgaro Grigor Dimitrov, 19 de la ATP.

Desde entonces, se ha anunciado el positivo de Djokovic, su esposa y su entrenador; del entrenador de Dimitrov; del croata Borna Coric; y del serbio Viktor Troicki y de su esposa.

Ante esa oleada de contagios, se han suspendido los partidos previstos para los días 3 y 4 de julio en la ciudad bosnia de Banja Luka, y del 5 en Sarajevo.

La crítica del presidente de la ATP a los tenistas

Su pronunciamiento estaba demorando. Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, salió al frente de la oleada de contagios en el tenis profesional y criticó la actitud de los jugadores durante el Adria Tour, algo que -apuntó- servirá para que los eventos sean más seguros.

En declaraciones al New York Times, Gaudenzi manifestó que de esta experiencia se aprenderá. "Esto es como cuando tus hijos empiezan a montar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no. Entonces se montan en la bici y se caen. A partir de ahí ya se ponen el casco", aseguró el directivo de la ATP.

"Ahora todos sabemos que podemos contagiarnos fácilmente, así que vamos a tener mucho más cuidado", añadió.

La ATP anunció la semana pasada el calendario para los próximos meses, con la reanudación del circuito el próximo 14 de agosto con el torneo de Washington.