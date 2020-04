Coronavirus: Joel Valencia financió 1.500 mascarillas para un hospital en Ecuador

El volante ecuatoriano Joel Valencia, quien milita en el Brentford de la segunda división, de Inglaterra, realizó una donación de 1500 mascarillas para varios de sus compatriotas se puedan cuidar de la pandemia de coronavirus.

"Trato de ayudar tanto como puedo. Financié 1500 máscaras para un hospital cercano, también envié dinero a mi madre para organizar asistencia nutricional para todos en nuestra área", manifestó el jugador de 25 años en una entrevista con el medio Super Express.

En la misma entrevista, Valencia fue crítico de las decisiones que han tomado las autoridades locales en torno a la emergencia sanitaria en Ecuador.

"En mi país, hay un problema sanitario, acceso a la atención médica y hospitales. Los ricos se las arreglarán allí, pero los pobres, y definitivamente hay más de ellos, ya no. Las autoridades en Ecuador se cuidan a sí mismas, no a los ciudadanos. En Guayaquil, los muertos yacen en sus hogares durante unos días, porque no hay nadie para recogerlos a pesar de las solicitudes de que los servicios vengan por el cadáver", dijo el Tricolor.

Además, el volante oriundo de Quinindé, Esmeraldas, aseguró que desafortunadamente perdió un familiar por causa del COVID-19.

“La enfermedad mató al hermano de mi abuelo. Era de buena edad, pero estaba sano hasta ahora, no tenía otras enfermedades. Es muy difícil lo que pasa en Guayaquil, mientras que la otra parte de mi familia vive en un pequeño pueblo en otra parte de Ecuador", finalizó Valencia.