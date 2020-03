Coronavirus: Los clubes de la LigaPro verán afectada su economía

Los clubes locales están dispuestos a acatar las disposiciones gubernamentales y los que ha tomado la LigaPro, en los que se ha determinado que los partidos de la fecha 5 del campeonato nacional se deberán disputar a puertas cerradas, por el brote de coronavirus, sin embargo estos les afectará económicamente.

Así lo indicó a este diario Xavier Salem, vicepresidente financiero de Barcelona, quien acotó que, pese a que estas medidas "afectan económicamente" a todos los clubes, la salud de las personas "está por encima" de cualquier beneficio institucional.

"Jugar sin público afecta muchísimo al presupuesto proyectado de los clubes. El ingreso por el tema de la taquilla es un aporte fundamental para nosotros, pero entendemos que es una medida nacional y la salud de las personas siempre estará por encima de cualquier proyección económica", sostuvo Salem.

El directivo amarillo afirmó que por ahora la disposición de la LigaPro es que los partidos se den sin público, pero aún desconoce si más adelante se tomará la medida de suspender definitivamente el torneo, como se ha dado en Italia, Francia, España y demás países que también se han visto afectados por el coronavirus.

"Barcelona forma parte del directorio y del consejo de presidentes de la LigaPro y por ahora no se ha tomado la decisión de suspender el torneo. Esperemos que esto no se dé, pero dependemos de las disposiciones del Gobierno y hay que apoyarlas y respetarlas".

Salem acotó que como esta medida -de jugar a puertas cerradas- se ha tenido que tomar de forma urgente, Barcelona no tiene ningún plan de contingencia, para hacerle frente al impacto económico que esta traería.

"No teníamos contemplado esta emergencia. Este es un imprevisto de fuerza mayor y por ahora no tenemos previsto un plan para frenar en algo el golpe financiero. Pero lo cierto es que la afectación económica es alta", finalizó.

Por otra parte, el presidente de la Universidad Católica, Santiago Cattani, lamentó que hay tres equipos ecuatorianos con los que Universidad Católica espera todo el año poder jugar para generar taquilla: Barcelona, Emelec y Liga de Quito.

Y es precisamente el Bombillo el rival de turno este domingo en el estadio Atahualpa, pero la directiva santa no podrá recaudar taquilla porque, ante la emergencia sanitaria a escala nacional, el cotejo será a puertas cerradas. "Son como 20.000 dólares los que se perderán. Y será dinero perdido, porque no se podrá recuperar, ya que no hay posibilidad de volver a jugar", sentenció Cattani.

Ante tal cifra, el dirigente católico indicó que, la alternativa, sería hacer actividades posteriores, rifas o descuentos para que los hinchas aporten con algo adicional, aunque sabe que es "imposible recaudar esa misma cantidad".

Citó el ejemplo de Orense, que esta jornada iba a enfrentar a Liga de Quito y se encuentra en situación similar que Universidad Católica. "La directiva de Orense dijo que, incluso, preferiría que se suspenda el partido antes que jugarlo sin público". Sin embargo, cancelar el cotejo no es una opción para Cattani, ya que él considera que la actividad debe seguir adelante. "Nosotros seguimos pagando salarios y eso no va a parar. De todos modos tenemos una responsabilidad", indicó.