Coronavirus: Barcelona no recibe notificación de prohibir venta de boletos

La confirmación de los primeros casos del virus Covid-19 (coronavirus) en Ecuador no han impedido que se vendan los boletos para el partido que Barcelona e Independiente del Valle disputarán el 4 de marzo en el estadio Monumental, por la primera fecha del grupo A de la Copa Libertadores.

Xavier Salem, vicepresidente del Ídolo, le dijo a EXPRESO que hasta el momento el club no ha recibido ninguna notificación por parte de las autoridades (ni del país, ni de la Conmebol), ordenándoles que no vendan entradas.

"No tenemos ninguna prohibición de vender boletos y no hay que alarmarse cuando todos los países hacen su vida normal. Hay más casos de meningitis que de coronavirus en el país y no hay caos por eso. Si nos dieran alguna disposición, no venderíamos las entradas", indicó el directivo.

Salem citó casos como lo sucedido en el fútbol español, donde se disputó el Clásico Real Madrid-Barcelona con estadio lleno o en Ecuador, donde "la asistencia a los centros comerciales, cines, colegios, etc, es normal".

El directivo evitó referirse al mensaje que se le estaría dando a los aficionados al vender boletos, cuando las autoridades han reiterado la prohibición de realizar eventos de asistencia masiva. "Los que compren sus boletos son los que pueden ingresar al partido. No hay por qué alarmarse ni prohibir el partido".

Sin embargo, María Paula Romo, Ministra de Gobierno de Ecuador, reiteró dicha disposición.

"Están suspendidas ese tipo de actividades en Guayaquil y Babahoyo, mientras se evalúe si estas pueden ser un riesgo de contagio masivo. Hay algunas personas que preguntan por qué no se suspenden otras actividades. No es lo mismo una escuela, una aula de clases, una sala de teatro... no es lo mismo que ir a un estadio donde hay 30.000 o 40.000 personas, en el cantón donde hay una persona contagiada (Guayaquil). Estamos siguiendo los protocolos, estoy en comunicación permanente con la ministra de salud. Lo que corresponde es seguir los procedimientos", sentenció Romo.

Según los últimos informes, son ya más de 89.000 infectados y más de 3.000 muertos en todo el mundo, víctimas del coronavirus.