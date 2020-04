La pelota no se mueve, pero en el mundo Barcelona siempre hay novedades y muchas de estas traerán análisis y discusión. El presidente del equipo, Carlos Alfaro Moreno, estuvo con los seguidores del Instagram donde conversó con Diario EXPRESO.

Una hora de diálogo entre preguntas y respuestas directas, el dirigente dijo algunas verdades sobre como afecta al fútbol la pandemia del coronavirus, los acontecimientos de la FEF y el aniversario del Ídolo del Astillero.

El viernes 1 de mayo será el Congreso Extraordinario para decidir por la presidencia entre Francisco Egas y Jaime Estrada. ¿Barcelona por quién votaría?

Lo que sucede en la Federación Ecuatoriana de Fútbol a todos nos preocupa. Pero hay que definirlo de una manera democrática y para eso es el Congreso Extraordinario. Y desearle lo mejor a quien vaya a estar al frente del organismo.

En Barcelona todavía no hemos definido la postura. Tenemos que hablar en el directorio y ver cuál será nuestra posición.

Antes Barcelona y Emelec andaban por su lado. ¿Ahora usted y Nassib Neme van de la mano?

Hemos coincidido en muchas cosas y es por eso que se ve de esa manera. Pero lo que priorizamos es que las dos instituciones estén bien en lo deportivo. Creo que esto comenzó en un conversatorio en la LigaPro y eso ayuda mucho al fútbol.

¿Por ahora trabajan Barcelona y Emelec como equipos hermanos del Astillero?

Por lo que estamos pasando es hora de sumar fuerzas. Es el momento de unirse para salir adelante. Además, siempre la relación con Nassib Neme ha sido cordial. Y si recordamos a exdirigentes del Emelec como don Omar Quintana, también teníamos una gran relación. Cuando él falleció se me salieron las lágrimas. No hay que olvidar que en mi etapa de jugador siempre hubo una gran relación de respeto con Emelec.

¿Se hicieron las pruebas de COVID-19 los jugadores de Barcelona?

Cuando regresamos de Brasil comenzaba lo del coronavirus. Varios jugadores presentaron molestias. No te puedo decir quiénes se hicieron la prueba, pero no tuvimos casos positivos. Claro que nos alarmamos mucho, porque apenas teníamos un síntoma de gripe creíamos que estaba infectado, pero no fue así, solo fueron problemas gripales.

¿Cuántas pruebas les han hecho a los jugadores?

Es un tema que lo manejamos a la interna y no te puedo decir cuántos fueron ni a quiénes se les hicieron. Pero los médicos del club trabajaron con responsabilidad en esta situación que es muy delicada.

El titular amarillo con Alessandro Del Piero, quien usó la camiseta con el número 95 por el aniversario de Barcelona. Agencia (ag-extra) Archivo

¿Qué pasaría si algún jugador le pide no actuar este año por este tema del COVID-19?

Seguro que no pasaría eso. Nuestros jugadores están esperando que esto se solucione lo más pronto para volver a jugar. En este momento el fútbol pasó a otra etapa en las personas. Ahora todos velamos para salir con vida de esto.

Cuando regrese el fútbol, seguro que no habrá hinchas en las gradas. ¿Un dinero menos para Barcelona?

Estamos orando a Dios para salir de este problema. Eso es lo primero que deseamos. En la reunión de presidentes de LigaPro hablamos ese tema y no habrá hinchas en los estadios, es por seguridad.

El COVID-19 quiebra el fútbol y Barcelona viene con deudas millonarias.

Se han imaginado qué pasaba si Barcelona no clasificaba a etapa de grupos de la Copa Libertadores. Mejor ni pensarlo. Ahora todo va a cambiar. Tenemos que analizar bien el tema económico. El equipo tiene 4 flujos de dinero. Socios, taquillas, publicidad y derechos de televisión, tres de ellos están siendo afectados. Hay que ajustar las cosas a la situación que vivimos. Hay empresas que han cerrado, personas que han perdido sus trabajos. Todo está cambiando.

¿En Barcelona se puede hablar de rebajas de sueldo?

No solo en los jugadores, en todos los que hacen la institución. Pero eso lo empezamos a trabajar con el directorio desde la semana pasada. Cuando tengamos listo y diseñado el proyecto se lo hablará con cada uno de los involucrados. Estoy seguro que jugadores y personal del club nos van a dar la mano. Estamos viviendo una situación muy dura. Es un cambio brutal de ver la vida que se nos viene.

A esto le sumamos la ayuda que podamos recibir de los auspiciantes, los que nos puedan seguir respaldando, pero comprendiendo que también están afectados.

¿Y el campeonato financiero?

No podemos descuidar el tema del campeonato financiero, pero hay que ser reales. Muchos clubes pueden abarcar su presupuesto con el dinero de los derechos de televisión, para Barcelona eso representa un 15% de todo el gasto al año.

¿Cómo festejarán los 95 años de Barcelona?

Será un aniversario distinto. Luiggi Machiavello, del departamento de prensa, está trabajando para tener una fiesta virtual. Mientras que para el mes de julio lanzaremos la camiseta de los 95 años. Está bellísima, pero hay que esperar que todo esto pase.

¿Emelec celebró su cumpleaños y en la casa del presidente del Barcelona?

Fue el ‘cumple’ de mi hijo Gonzalo. Pero con la gente de Emelec hemos hecho algo muy lindo que es una sorpresa que saldrá a la luz en las próximas horas. Estamos viviendo momentos duros que hay que saberlos valorar.

Hablando de Emelec, su suegro es azul 100 %

Esto lo contaré por primera vez. Don Mendoza es un tipazo e hincha del Emelec de verdad. Vive con nosotros y siempre he respetado su espacio. Pero un día me fui a su cuarto y me llevé la sorpresa de mi vida. Las paredes estaban repletas de pósters del Emelec en mi casa, una cosa de locos. Solo me reía.

¿En estos días de cuarentena qué ha aprendido a realizar en casa?

Tratamos de ser lo más democráticos en casa. Me toca lavar los platos en la tarde. Esa actividad es mía. Me ha gustado hacerla y seguiré hasta después de la cuarentena. Mi señora me tiene amenazado que subirá a redes un vídeo con esa actividad. Hay que ayudar en el hogar.

¿Cuando pase lo del COVID-19 qué es lo que más le gustaría realizar?

Un abrazo como el que nos dimos en Asunción, cuando clasificamos a la fase de grupos de la Copa Libertadores, de esos llenos de adrenalina y haciendo a la gente feliz. Porque el fútbol es para llevar felicidad a los demás.