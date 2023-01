Es sabido que en Argentina el fútbol se vive con una pasión particular. Desde Jardín hasta Alberdi, los barrios de los equipos más grandes de la provincia de Córdoba (Talleres y Belgrano), la pelota no solo es redonda, no solo se patea, no es solo una camiseta, sino que es ese intangible que está ahí y se disfruta en todos los sentidos. Para ellos, los del interior, este deporte significa compromiso.

Córdoba, donde Emelec realiza su Pretemporada 2023, tiene 17 clubes de fútbol profesional: Talleres, Belgrano, Instituto (estos tres hoy en Primera División), Las Palmas, Barrio Parque, Universitario, Deportivo Atalaya, Las Flores, Argentino Peñarol, Deportivo Lasallano, así como General Paz Juniors, Club Atlético Racing, Club Escuela Presidente Roca, Club Deportivo Norte, Club Libertad, Atlético Huracán y Club All Boys.

Si bien cada club tiene su sentido de pertenencia, la rivalidad más marcada está entre los Piratas de Belgrano y Matadores de Talleres, este último, club en el que está el mundialista tricolor Alan Franco y por donde también pasó Piero Hincapié, a quien le guardan un gran cariño.

EXPRESO se adentró en el fútbol cordobés y recorrió el museo Mario Alberto Kempes, ubicado en el estadio que lleva el nombre del Matador y donde está la historia deportiva de la provincia.

El escenario se inauguró para la Copa del Mundo 1978 y su perímetro guarda objetos invaluables, dignos de la historia rica del fútbol cordobés, argentino y mundial.

Un sinfín de camisetas, desde la de Lionel Messi y Julián Álvarez, campeones de la Copa América 2021 y del Mundo 2022, hasta la divisa de Instituto, equipo que fue el primero en Córdoba en tener un sponsor en el pecho, con la particularidad de que era un gato negro y -según cuenta la leyenda- los futbolistas en el vestuario le clavaban alfileres al gato para “anular la mufa (evitar la mala suerte)”. Incluso en el museo yace también la casaca de Diego Armando Maradona cuando militaba en el Nápoles, pero no con el 10, sino con el 16.

“La historia de esa camiseta de Diego es muy linda. Era de la época en que él estaba peleado con el presidente del Nápoles. No había ido a la pretemporada, estaba barbudo. Recuerdo que rivalizamos en su estadio, en ese que hoy lleva su nombre. Yo estaba en Fiorentina y empezamos ganando con dos goles de Roberto Baggio. Diego estaba en el banco y antes, solo los titulares llevaban las camisetas del 1 al 11, por eso Diego tenía la 16. El público lo pedía y cuando entró, a los 3 minutos, falló un penal. Pero era Maradona, en 30 minutos nos dio vuelta al marcador. Al final me dio esa camiseta a mí”, dijo a EXPRESO el goleador histórico de Instituto, Oscar Alberto Dertycia.

Oscar Alberto Dertycia, compañero de Maradona en la Copa América de 1987, contempla la camiseta del astro en el museo Mario Alberto Kempes. Stéffano Dueñas / Expreso

Junto a Dertycia, en el museo del Kempes, estaba el historiador, periodista y mentalizador del lugar, Gustavo Farías, o como el exfutbolista le decía, “la enciclopedia de Córdoba”. Gustavo recuerda las raíces del fútbol cordobés, cómo llegó al interior y cómo, en su momento, todos los hinchas alentaban a los clubes de la provincia y no había la división que se vive ahora.

“En este estadio quien hizo el primer gol fue Mario Alberto Kempes, por eso lleva su nombre. No hay en el mundo otro estadio con el nombre del primer autor del gol, solo este. Fue en el duelo de inauguración, el 6 de mayo de 1978 entre la selección de Menotti y la selección cordobesa”, empieza explicando Farías.

“Lo que se conoce como AFA (Asociación de Fútbol Argentino) era la Asociación de Buenos Aires. La fundaron los ingleses, pero le pusieron así para diferenciarse de la liga inglesa. Eran solo clubes de Buenos Aires, había clubes en el resto del país y jugaban en otras ligas. Córdoba empezó así: el fútbol llegaba en barcos y se trasladaba al interior del país por ferrocarril”, agregó.

Farías detalla que de 1931 a 1967, el fútbol era todo en Buenos aires, los de Córdoba y otras provincias estaban proscritos, hasta que en el 67 apareció la liga nacional y los incluyó.

En la previa del clásico cordobés, entre Belgrano y Talleres, en el estadio Mario Alberto Kempes, EXPRESO habló con dos hinchas, uno de cada club, y ambos explicaron la grandeza de los suyos. La T suma ya 68 títulos, entre esos, el más importante: el de la Copa Conmebol en 1999. Mientras que Belgrano lleva 60 coronas. Pese a ello ninguno ha sido campeón del campeonato argentino, la gran deuda.

El interior del estadio Mario Alberto Kempes. Stéffano Dueñas / Expreso

“Talleres es uno de los clubes icónicos de la ciudad y de Argentina. Tiene una gran historia y una gran cultura. El clásico es una experiencia muy pasional, por sobre todas las cosas, está la cultura del arraigo de nuestro pueblo y lo vivimos intensamente. Acá no somos ni de River, ni de Boca o de otros clubes bonaerenses, acá seguimos a nuestros clubes cordobeses, y yo, al mejor, Talleres”, dijo Arturo Clemens.

Por su parte, Juan José Figueroa, exjugador de Belgrano, cuenta que Maradona jugó con el equipo justo después de ser campeón del mundo en México, por eso hay un mural con su rostro y su cara en la fachada del estadio Julio César Villagra.

"Recuerdo que fue un 10 de julio (1986) y el rival era Vélez. Se jugó en el Kempes y era un duelo benéfico. El Diego tuvo un penal y lo estrelló en un poste, pero nadie nos puede quitar la ilusión de que el más grande lució la del Pirata por un día", precisa emocionado Figueroa.

Los cordobeses viven el fútbol de manera especial, para ellos la pelota no tiene aire en su interior, sino un corazón que late cuando sus clubes pisan el gramado. El sentido de identidad con el Rey de los Deportes en esta provincia es implícito, viene desde el vientre, desde el primer respiro.