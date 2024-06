Copa Libertadores para olvidar, Copa Sudamericana para soñar

Han pasado seis años sin que Ecuador tenga equipos en octavos de final de la Copa Libertadores; la última vez que hubo un desastre deportivo fue en 2018.

Del 2019 al 2023, los equipos ecuatorianos estuvieron presentes en los octavos de final. En 2023, Independiente del Valle fue el último elenco en llegar a esa instancia, y fue eliminado por Deportivo Pereira.

Los del Valle eran la última esperanza en la Libertadores 2024, pero, a pesar de que ganaron 2-1 a Liverpool, no les alcanzó y también fueron eliminados de ese torneo.

Tener hasta ahora a cuatro equipos ecuatorianos en la Sudamericana, que podrían ser cinco si Delfín clasifica a jugar los dieciseisavos, o playoffs, es un récord, pero la realidad es que se tuvo una horrible Libertadores.

Lo de la Libertadores solo fue una ilusión

Barcelona celebra su triunfo ante Cobresal, el último en la Copa Libertadores. Miguel Canales

Los dos de la Copa Sudamericana, Católica y Delfín, no pudieron ganar sus grupos. Los manabitas tienen la posibilidad de ser el quinto equipo si sacan un empate, ganan o pierden con un gol de diferencia ante Internacional el 6 de junio.

Lo más triste fue la actuación de los que estaban en la Copa Libertadores: Independiente del Valle, Barcelona SC y Liga de Quito. No lograron nada, solo quedaron un puesto encima de los últimos.

Perdieron 8 de los 18 partidos

Rayados y albos apenas ganaron dos partidos y uno el Ídolo. De 18 encuentros jugados por elencos nacionales, ganaron 5 partidos (2 LDU y del Valle, 1 Barcelona), empataron 5 (1 Independiente y Liga de Quito, y 3 Barcelona) y perdieron 8 partidos.

Los partidos de los ecuatorianos quedaron así: Barcelona vs. Bragantino de Brasil, Universidad Católica vs. Palestino, Always Ready vs. Independiente del Valle, y Liga de Quito vs. Racing de Uruguay .

De clasificar Delfín, su rival sería Rosario Central.

Los playoffs se disputarán entre el 16 y el 25 de julio del 2024.

