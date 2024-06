Copa Ecuador: Barcelona y Emelec evitarían sanción por no participar

El mismo reglamento de la FEF les permitiría a los clubes del Astillero no disputar el torneo por no tener recursos

Barcelona y Emelec no participarían en la Copa Ecuador porque no están de acuerdos con los términos del torneo.

Barcelona y Emelec podrían perder la categoría si se niegan a participar en la Copa Ecuador, según el estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el organizador del torneo.

Sin embargo, el mismo reglamento los puede absolver de la sanción por casos de “fuerza mayor”, explicó el jurista deportivo Pedro Cruz.

El presidente del Ídolo, Antonio Álvarez, dijo que no está de acuerdo con los términos del torneo. Estos indican que la FEF comercializará las entradas de los juegos y la publicidad en los estadios, sin darle la posibilidad a los clubes de ingresar esos valores.

“Es un torneo improvisado que encima, con lo duro que está la economía, quieren meterles la mano a los clubes en su taquilla y en las publicidades. No tiene ningún tipo de sentido”, manifestó Álvarez sobre lo establecido en el reglamento de la Copa Ecuador.

Por su parte, el principal de Emelec, José Pileggi, afirmó: “estamos analizando la conveniencia de participar. Hay demasiadas incertidumbres, hay un reglamento de marketing que no convence a nadie”.

Si los amarillos y azules no participan, la FEF, a través del artículo 129 de su estatuto, puede sancionarlos: “Si un club clasificado o habilitado, no participare para intervenir en la competencia, perderá automáticamente la categoría”.

LA DEFENSA

El jurista Pedro Cruz explicó que los clubes pueden aplicar la cuarta disposición general (retiro de la competencia) del reglamento de la Ecuafútbol, la cual indica: “se exceptúan los casos en que un club no concurriere a cumplir con los partidos por causas de fuerza mayor o fortuito”; para evitar la sanción.

“En este caso, la excepcionalidad está en que todos los equipos no tienen dinero para cubrir los gastos de logística de cada partido, debido a que la empresa que tenía los derechos deportivos de nuestro fútbol (GolTv), les debe plata. Incluso ahora sufren para pagar los sueldos”, aclaró.

La LigaPro, organizador de las series A y B, terminó el contrato con GolTv luego de que llegara a acumular una deuda de aproximadamente de 19 millones de dólares y no pagara nada en los últimos seis meses, lo cual golpeó la economía de los equipos.

“La fuerza mayor está derivada en que no tienen dinero por incumplimiento de otros. Los clubes deben comunicar a la FEF que no participarán por esta causa. Y si la Ecuafútbol los sanciona, deben llevar el caso a la Conmebol. No pueden obligarlos a endeudarse para cumplir con este torneo”, acotó Cruz.

A pesar de los problemas entre los clubes mencionados y la FEF, la Copa Ecuador empezaría a disputarse este mes (la fecha exacta todavía no la revelan) con la etapa clasificatoria, en la que intervendrán los equipos de los torneos provinciales.

