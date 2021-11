Los fríos números indican que Ecuador fue eliminado de las Finales de la Copa Davis sin ganar un partido y por un doble 3-0 frente a dos superpotencias: España, campeón defensor, y Rusia, que en su equipo tiene a dos jugadores entre los cinco primeros del mundo .

En los partidos jugados ayer, el ecuatoriano Roberto Quiroz le arranchó un set a Andrey Rublev, número cuatro del mundo, sin embargo se impuso la consistencia del ruso, que venció por 6-3, 4-6 y 6-1.

La segunda raqueta nacional reflexiona y dice que esto le sirve a Ecuador pensando a futuro, sobre todo porque a los adversarios les costó vencer.

“Esto simplemente es dar a entender que ganar a Ecuador es difícil. Hemos demostrado por qué estamos aquí. Por qué estamos aquí con jugadores que su ránking no está a este nivel. Dejamos todo en la cancha. Es un privilegio estar aquí. Ganamos o perdemos como equipo. Para el 2022 muchas cosas positivas. Acabar este año de esta manera me deja muchas cosas después de todos los problemas que tuve antes”, comentó Quiroz, que el primer día de competencia cayó ante Feliciano López por un doble 6-3.

Por su parte, Emilio Gómez, raqueta número uno nacional que perdió ante el #2 del mundo, Daniil Medvedev, por 6-0 y 6-2.

Demostramos que no vinimos a hacer acto de presencia, sino a competir, estar entre los 18 mejores tiene su mérito

Raúl Viver, capitán ecuatoriano

“Jugué con el número dos del mundo después de una batalla dura el viernes. No estamos acostumbrados a esto. Es una lección para nuestro equipo. Hemos jugado contra dos potencias. Tenemos un dobles muy bueno. No sé qué van a hacer con la Copa Davis porque se dicen tantas cosas y hay tantos formatos que no sé. Llegar a estas instancias es grande para Ecuador”, expresó el jugador que en el primer día de la serie le ganó un set al español Pablo Carreño (número 20 del mundo), para finalizar el duelo 5-7, 6-3 y 7-6(5).

Emilio Gómez le dio dura lucha a Pablo Carreño, pero ante Medveded le costó más. efe

En el juego de dobles ante el combinado ruso, Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo perdieron frente a los rusos Andrey Rublev y Aslan Karatsev, en otro duelo donde le costó a los rivales de los ecuatorianos, pues vencieron por 6-4, 4-6 y 6-4. Algo similar a lo que sucedió frente a los españoles Pablo Carreño y Marcel Granollers, obligándolos a ir a un tercer parcial que terminó 6-4, 4-6 y 6-4.

La experiencia es importante y este torneo es una prioridad. Aquí se juega por algo más grande que uno mismo que es tu país

Roberto Quiroz, raqueta número dos de Ecuador

Los componentes del dobles tricolor demostraron que son una de las principales armas del equipo que se marcha del Madrid Arena con una buena imagen, pero sin triunfos.