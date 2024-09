Copa Davis: Ecuador empata como visitante la serie ante Hong Kong

Coleman Wong, #137 ATP, gana 6-3, 3-6, 6-1 al nacional Marcos Chan, #1.320 y la serie por el Grupo Mundial II de Copa Davis termina empatada al término de la 1ra jornada



Mañana: Chun Hun Wong y Coleman Wong vs G Escobar y D Hidalgo. Andrade vs Coleman Wong. Chan vs Jack Cheng