Copa América: Carlos Tenorio pide volver al esquema con dos delanteros en la Tri

Desde su oficina en la Asociación de Futbolistas del Ecuador, el exdelantero de la selección, Carlos Tenorio analiza con EXPRESO el tema de la carencia de delanteros en el fútbol local y cómo la selección empieza a sentirlo.

Lea también: Antonio Valencia niega xenofobia por crítica a capitán extranjero en Ecuador

¿Qué expectativa le genera la Tri para este torneo?

Por qué no pensar que esta sea la Copa América en la que Ecuador por fin rompa esa historia y podamos conseguir un logro que nos represente a nivel de la selección. Individualmente tenemos gran nivel en los jugadores, pero ya en lo colectivo queremos otra visibilidad.

Copa América: David Quiroz destaca a Moisés Caicedo como motor de la Tri Leer más

¿Esta es la mejor generación?

Yo creo que todo ha cambiado por cómo se maneja ahora el fútbol. Hace veinte años no se miraba al balompié como empresa, pero ahora sí y se busca acelerar los procesos por lo que empieza a representar un jugador y eso hace que a veces la gente se equivoque.

Hoy la representatividad la tenemos en jugadores que han salido sobre todo de Independiente del Valle, como Moisés Caicedo o Piero Hincapié. Y decimos que esta es una generación muy buena, pero cuando aterrizamos en selección nos damos cuenta de que nos eliminan pronto.

La renovación se ha dado en todas las posiciones, pero en la delantera no.

A veces nos quedamos tan enfrascados en el talento de uno o dos jugadores y nos olvidamos que se necesitan once. Hoy la selección está así: enfrascada en Moisés Caicedo y Kendry Páez. Pensamos que ellos van a llevar a la selección y no es así.

No podemos dar la responsabilidad a dos jugadores. En este momento habría que preguntarnos cómo se está trabajando a nivel selección para tener ese recambio en delantera. Ya mismo no lo tendremos a Enner Valencia y no nos estamos preocupando por ver quién va a ser el sustituto.

Enner Valencia es el goleador histórico y capitán de la Tricolor. ARCHIVO

¿Cómo analiza a los delanteros que estarán en esta Copa América?

Enner Valencia no ha venido con la continuidad necesaria. Kevin Rodríguez viene saliendo de una lesión, aunque para mí es un extremo. Y Jordy Caicedo recién está queriendo dar sus primeros pasos. La selección siempre convocó cuatro o cinco delanteros, porque había de donde escoger, pero desde que empezaron con el incremento de jugadores foráneos, entonces los goleadores del fútbol ecuatoriano son todos extranjeros. ¿Qué tanto se puede exigir?

¿Cómo cree que le irá a Enner?

Esperemos que pueda llegar en óptimas condiciones. Venía de una lesión y no es lo mismo estar recuperado que venir con ritmo de juego. Que pueda estar por lo menos a su nivel unos sesenta minutos, porque a la edad que él ya tiene, forzar la máquina puede provocar alguna otra lesión.

Kevin Rodríguez no está bien todavía, ¿qué opina de su convocatoria?

No estoy de acuerdo. Tú sabes cuándo un jugador está o no. Puede ser un jugador muy útil, pero si no está al cien por ciento no te va a rendir. El hecho de estar esperando si en estos partidos amistosos se pone a punto, no debería suceder. Para eso está el seguimiento a todos los jugadores. Ponernos a querer inventar, ojalá no nos pase factura.

Llegando al punto, ¿cuánto le aporta al ataque?

Rodríguez está en esa etapa en la que hay que aprovecharlo por su juventud y sus características. Es un jugador veloz, punzante, desequilibrante, y hay que llevarlo por fuera. Como ‘9’ estático lo vamos a desaprovechar. Mi caso fue similar. Con los años me convertí más en centrodelantero por el desgaste. Para mí hoy, si yo soy entrenador y lo tengo a Kevin, lo aprovecho en todo el frente de ataque.

¿A Jordy Caicedo cómo lo ve? ¿Qué le está faltando?

No es que le falte algo, es que no se le da continuidad y esa debe dársela el entrenador. Para mí, es un jugador que tiene presencia de área, tiene potencia, velocidad, estatura; pero si lo ponen en una convocatoria sí, la otra no, un día de titular, luego sin minutos, solo porque la gente lo critica... Jordi es uno de los delanteros que hoy están llamados a tomar la responsabilidad, pero no pueden quemarlo moviéndolo tanto.

¿Coincide con el criterio de que el gran ausente es Michael Estrada?

Él es uno de esos jugadores que yo, siendo centrodelantero, me gustaría tenerlo siempre. Sabe hacer bien ese ‘trabajo sucio’, aguantar la pelota, es muy técnico. Para mí, hoy Estrada debería estar en la selección, sabiendo que no tenemos mucho para escoger. Él podría ser un aporte fundamental por sus características, por cómo aguanta dentro del área. Al mismo Enner Valencia creo que le habría gustado que esté.

Pero el entrenador tiene que saber por qué no Estrada, según sus necesidades tácticas. Pero si mañana no le va bien a la selección, él tiene que hacerse responsable.

¿Qué cree que ha pasado con la aparición de nuevos delanteros para la Tri?

El fútbol sudamericano siempre se ha caracterizado por tener ‘9’ y hoy hemos empezado a querer copiar la ideología europea, a traer técnicos de allá, y que esta idea y la otra, el ‘falso 9’… ¿Qué es eso del ‘falso 9’?

Los delanteros son los que hacen los goles. Ecuador tiene que poner los pies sobre la tierra. Estamos comprando mucha ciencia ficción de otro fútbol que no es lo que nos identifica.

La Tri se caracterizó por su 4-4-2, con su centrodelantero de área. Eso es lo que nos ha dado resultados. Pongamos a nuestros dos (delanteros) como antes: Tin Delgado con Kaviedes, al Tanque Hurtado con cualquier otro, Félix Borja conmigo, pero siempre ha sido así.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!