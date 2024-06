Copa América: Ulises de la Cruz destaca la fortaleza de la defensa de la Tri

Luciendo la camiseta de la Tricolor, no solo la de tela sino en la piel, el exdefensor ecuatoriano Ulises de la Cruz analizó lo que será la participación del combinado nacional en la Copa América Estados Unidos 2024 y, en especial, la zona en la que mejor se desempeña dentro de la cancha.

¿Cuál es su análisis sobre lo que será la participación de Ecuador en la Copa América?

Es una competencia muy importante dentro de Sudamérica, con un Ecuador en una época de crecimiento futbolístico, con jugadores actuando en las grandes ligas del mundo. Creo que tenemos una muy buena posibilidad de poder cambiar la imagen de lo que han sido los torneos anteriores y esperemos que podamos ver a Ecuador haciendo un buen papel.

¿Por qué cree que no se han podido sacar mejores resultados en este torneo?

Las competencias anteriores tenían otro destino, tenían rumbo mundialista, se buscaba clasificar a la Copa del Mundo. La Copa América era importante, pero como que interrumpía el proceso de las eliminatorias. Hoy es diferente porque hay más cupos y los objetivos han cambiado, ya no son ese sueño anhelado de llegar a mundiales y por lo que viven los jugadores en sus ligas a nivel internacional, las aspiraciones deberían crecer, con los resultados; entonces, ojalá podamos estar satisfechos con lo que podamos ver en el torneo.

¿Cree que es momento para lograr un título?

Un título sería pedir mucho, ojalá se diera, pero todavía se da esa confusión de jugar de locales; con altura, nos hacemos fuertes, sin embargo, el comportamiento fuera de Ecuador es algo irregular y todavía no se ha consolidado eso. Para ser sincero, (estoy) optimista, como buen ecuatoriano y parte de la familia del fútbol. Creo que la mayor falencia está en la delantera, después de Agustín Delgado no ha existido una delantera que se pueda afirmar o convencer de que el fútbol ecuatoriano esté representado como fútbol ofensivo.

¿Qué opina de la convocatoria?

Siempre en una convocatoria puede sobrar o faltar alguien, pero hay una referencia de jugadores que ya han actuado juntos mucho tiempo y han estado en Mundiales y la Copa América pasada. Creo que Ecuador tiene armas y jugadores. Solo falta que se cree una forma de jugar sólida y que la fuerza no solo sea de local o solo en Quito, sino lograr optimizar afuera del país. También vivir las emociones de antes, tener esa alegría, esas aspiraciones que movían a todo un país. Ahora los noto muy fríos; ojalá me equivoque y podamos ver un Ecuador que nos sorprenda.

Hablemos de la defensa, zona en la que se desenvolvió en la Tri. ¿Cómo analiza ese sector del campo?

Los zagueros tienen talla, presencia, fuerza, se respaldan muy bien y creo que en ese punto está protegida la selección. Creo que se ha conformado una muralla.

¿Qué le parece Piero Hincapié?

Tiene un nombre por como juega en el Bayer Leverkusen, de forma actual, moderna del juego en Alemania, pero eso mismo debe seguir demostrando con la Tricolor. Hay que jugar con dos camisetas. El fútbol del club no es lo mismo que el de la selección y el rendimiento se debe sostener en ambos. Todavía le falta un poco, ser más firme, comandar y liderar.

¿Sobre Willian Pacho?

Puedo decir que todavía tiene para seguir aprendiendo. Ha obtenido su espacio en la selección, tiene que crecer, pero ha dado lo que se le ha exigido.

¿De Félix Torres?

A veces tiene dudas, pero lo compensa marcando goles en la selección y da confianza. Es un jugador que ya pertenece a la zaga de Ecuador, con los otros zagueros entrega seguridad al arco y los resultados que pueden venir.

¿El aporte de Jackson Porozo?

La camiseta de Ecuador le puede dar claridad, hay muchos que se desempeñan muy bien en la selección, pero les falta consolidarse en su club. Se necesita que Porozo demuestre que tiene lo que la selección busca.

¿Cómo cree que le irá a Ecuador en la Copa América?

Yo creo que le va a ir bien. Espero que no lo tomen como una participación, sino que vayan a competir. Que el técnico, que también ha tenido sus dudas en planteamientos y en formas de jugar, también nos muestre algo diferente que haga sacar de los jugadores lo mejor. No me quiero adelantar ni al mal ni al buen resultado, me quiero manejar con el potencial de que los chicos van a experimentar fuera de Ecuador, que se comprometan y sigan abriendo espacios para que los otros tengan mayores oportunidades.

