Cevallos: Los arqueros de la Copa América donde faltó Pedro Ortiz

El arco es el puesto que más se cuida en el fútbol. Allí no se puede parar cualquier advenedizo. Ecuador tiene tres guardametas para la Copa América: Alexander Domínguez, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez, aunque para muchos Pedro Ortiz, de Emelec, bien podría ser el titular de la Tri.

EXPRESO habló con una voz autorizada, José Francisco Cevallos, arquero de Ecuador en tres ediciones de Copa América: 1995, 1997 y 2001 (en Bolivia 1997 el equipo fue eliminado sin perder partidos).

- ¿Qué pasa con la Copa América? Ha sido nuestra ‘cruz’.

- Es que ha desencadenado la salida de varios entrenadores. En la mayoría de las ediciones no nos ha ido bien, aunque hay dos o tres en las que hicimos algo bueno, pero sin llegar al final. Recuerdo que en Bolivia 1997 fuimos a penales con México. Ojo, es el país que cuando hemos estado bien, nos ha tocado eliminar, eso pasó en Ecuador 1993.

- ¿Es un torneo difícil para Ecuador?

- Es un torneo complicado y difícil por lo corto que es, pero ahora tenemos una generación espectacular de jugadores que están en las mejores ligas del mundo. Es hora de ganarla. Tenemos jugadores jóvenes pero con mucha experiencia, que juegan semana a semana ante los mejores del mundo, algo que no teníamos antes. Recuerdo cuando nos enfrentábamos a los grandes. A la salida del túnel los veíamos y les queríamos pedir autógrafos.

- ¿Quién debería estar en el arco de la Tricolor?

- Sin tocar el tema de Pedro Ortiz, que a mi manera de ver las cosas es el mejor arquero de la LigaPro, hay que ser justos: Dida Domínguez debería ser el principal, debido a su experiencia en la selección.

Alexander Domínguez arquero que ha estado en dos mundiales con Ecuador. Cortesía FEF

- El tema de Pedro Ortiz ha abierto el debate.

- Ortiz tenía que estar en la convocatoria, para ser justos, es el mejor en la actualidad en nuestro torneo.

- Pero hay arqueros de equipos y de selección.

- Muchos hablan de que hay jugadores de equipos y otros para la Tri, pero Pedro Ortiz tiene la casta y jerarquía para estar. Ahora queda apoyar a quienes están. Ellos han hecho bien las cosas cuando han sido titulares. Para mí, debería ser titular Domínguez.

- ¿Qué tiene Domínguez a su favor?

- Experiencia. Eso es vital en el arco, es lo principal. Tiene don de mando y la confianza de haber jugado durante varios años y Mundiales. Ha sido figura, viene siendo campeón de la Sudamericana y la LigaPro.

No entiende que no hayan llamado a Pedro Ortiz, el mejor arquero de Ligapro

- ¿Cómo llega Hernán Galíndez al torneo?

- La experiencia de jugar un Mundial lo dice todo. Lo hizo bien. El ritmo de selección lo ha mermado debido a la figura de Domínguez. Tiene buena salida, voz de mando, es líder y los jugadores lo escuchan. En cualquier momento que se lo necesita, él está muy seguro.

- ¿Y cómo ve a Ramírez?

- Tiene altos y bajos. Es un chico con mucha potencia y velocidad, y basa todo su rendimiento en eso. Todo lo hace físico. El momento es justo para moldearlo, para que sea criterioso y calculador, pero eso te lo da la experiencia.

Hernán Galíndez estuvo ante Argentina en Chicago. Cortesía

- El hincha dice que Ramírez tiende a alocarse.

- Pero eso se soluciona cuando se tiene la experiencia. Le hace falta tranquilidad y (tener más) partidos. Ha tenido muchos buenos partidos, como contra Colombia en eliminatorias, donde fue figura y hasta tapó un penal.

- Nos quedamos con las ganas de ver a Pedro Ortiz en el arco de la Tri.

- El fútbol es injusto y en el caso de Pedro Ortiz, el entrenador Sánchez dice que no viene del proceso. Hay que respetar, pero hay chicos que tampoco han estado y fueron convocados.

- ¿Lo de Ortiz es un tema de chismes o le falta marketing?

- Hay un inconveniente interno. Si eso es real, creo que no amerita no llamarlo. En el ambiente futbolístico se habla de eso, pero Ortiz lo aclaró. Dicen que no está en el proceso, pero no es real. Hay chicos que nunca han estado y fueron llamados.

