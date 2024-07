La contundente respuesta de Alfaro Moreno a Francisco Egas

El exjugador, expresidente de Barcelona y ahora ejerciendo el periodismo deportivo Carlos Alfaro Moreno tuvo una contundente reacción en uno de los programas de los que participa en el canal de YouTube Marca 90. Sus declaraciones habrían sido hacia el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Francisco Egas, sin embargo no dio nombres.

Lea también: La Conmebol condena enérgicamente la violencia tras la pelea con jugadores uruguayos

Barcelona: Eduard Bello, a poco de ser el nuevo refuerzo Leer más

En otra entrevista, Egas dijo: “Me hubiese gustado meter algún jugador en la convocatoria a la Copa América… El rato que pase eso yo me voy a mi casa. El comunicador, que antes era dirigente me pidió una reunión para meter un jugador y poder venderlo”. Expresiones que habrían molestado al Beto.

“Sin nombrar a nadie, aparentemente hubo un ‘dardo’ apuntándome a mí, soy comunicado de cepa, por eso no la agarro para mí. Habla de sugerir jugadores, todo lo que digo en diversos programas, lo dije frontalmente en reuniones públicas y privadas”, respondió Alfaro Moreno, denotando incomodidad.

Carlos Alejandro continuó diciendo: “En todo caso, como no la agarro, no respondo nada como corresponde, con altura, pero tengo tres programas diarios para hacer mierda cuando me dé la gana, en todo caso; queremos lo mejor para el fútbol ecuatoriano siempre y ojalá decidan bien”.

Francisco Egas (i), presidente de la FEF, resaltó la trayectoria de Pitana y presentó la campaña Capitanes por la paz. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Finalmente el periodista y reciente dirigente del balompié nacional con el Ídolo, dejó a la audiencia. “Con todo respeto de todo el mundo, escojamos lo mejor para la Selección del Ecuador y para todo el fútbol ecuatoriano, no solo para alguno”, sentenció.

¿Qué pasa en la actualidad en FEF y la selección?

Este cruce de declaraciones se da en medio de un ambiente posterior a la eliminación de la Tricolor de la Copa América y salida del director técnico Félix Sánchez Bas. Por ahora, se espera la contratación de un nuevo entrenador que tome el mando para las Eliminatorias Sudamericanas.

¿LE RESPONDE A FRANCISCO EGAS? 🤔🇪🇨



“Sin nombrar a nadie, aparentemente hubo un ‘dardo’ hacia mí… tengo tres programas para hacerte m13rd4 cuando me de la gana”. 😳



Alfaro Moreno en Análisis 90 por @marca90ec. pic.twitter.com/xotzuUQxoC — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) July 11, 2024

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!