Conflicto en Federación de El Oro: denuncias por fondos no ejecutados y abandono

La Federación Deportiva de El Oro (Fedeoro) sostiene un conflicto interno entre el Comité de Empresa de Trabajadores y el presidente del organismo, Ronald Batallas, quien ha recibido cuestionamientos por una supuesta ineficiencia en la ejecución del presupuesto y, de paso, ausentismo en su cargo, al ser también funcionario del IESS.

Este jueves 17 de julio se cumplieron 31 días desde que los trabajadores de la Fedeoro se plantan en las afueras del estadio 9 de Mayo para manifestarse. Fuera de su horario laboral, los empleados, junto con algunos deportistas, se instalan con pancartas y a gritos piden: “Fuera Batallas” e “intervención”.

Son alrededor de 65 personas, de los cuales más de la mitad son entrenadores. Apenas en 2023 formaron su Comité de Empresa de Trabajadores y fue cuando empezaron a poner sobre la mesa algunos requerimientos en relación a derechos laborales, pero también respecto a la infraestructura e implementos deportivos que se encuentran avejentados y con necesidad de renovación urgente.

Sobre estos reclamos, charló con EXPRESO el secretario general de la organización de trabajadores, el entrenador Yofre Bustamante, quien prepara, entre otros, a la levantadora de pesas Lisseth Ayoví, medallista mundial y diploma olímpico en los pasados Jugos de París 2024. Es él quien encabeza los plantones y asegura que no detendrán la medida mientras no salga el presidente Batallas.

Reclamos y requerimientos

El deterioro de las instalaciones de la institución es otro de los reclamos latentes. Cortesía

Al directivo, que transita su segundo periodo al frente de FEDEORO, le exigen dotar de ropa de trabajo a los empleados, algo que no se ha cumplido y por lo que el organismo habría recibido dos multas, según dijo Bustamante.

Además, reclaman los montos ofrecidos de incentivos al deporte adaptado: “Recién se están pagando los incentivos del 2023, pero con un reglamento inventado en 2024 para no pagar los valores que estaban determinados”, cuenta Bustamante. Esto, dice, es también una de las quejas puntuales de los padres de deportistas con discapacidad.

Además los trabajadores denuncian que supuestamente la Federación no ejecutó adecuadamente el presupuesto, registrando devoluciones de dinero al Ministerio del Deporte que alcanzarían los $ 2,5 millones en los últimos años, algo que no resulta claro y que el presidente niega de manera tajante.

La respuesta de Fedeoro

En diálogo con EXPRESO, Ronald Batallas contrasta las denuncias sobre su gestión y explica que las únicas devoluciones de fondos por no ejecución se dieron en el 2018 ($ 600) cuando él asumió a medio año, y en el 2020 ($ 120.000) cuando la pandemia por el COVID determinó otras disposiciones para el gasto por parte de la cartera del Deporte.

El dirigente admite, eso sí, que el conflicto se está volviendo difícil de manejar y atribuye la postura de los empleados a la negativa de su parte de dar paso a la firma de un contrato colectivo que, dice, contenía requerimientos económicos que podían comprometer a futuro a la Federación.

Sobre el tema de incentivos destinados a los deportistas con discapacidad, aseguró que ese presupuesto es adaptable, pues proviene de fondos propios y no del dinero que entrega el Estado. Ese presupuesto alcanza $ 984.000 dólares, enmarcando en la sistemática reducción al deporte desde 2015. Antes de ese año, llegaron a recibir hasta 4 millones.

Un panorama bastante complicado

La crisis es evidente y, para el mismo Batallas, la principal razón de los reclamos es que el dinero no alcanza, ya que los fondos propios que puede generar la Federación son variables y de hecho se han visto reducidos por un efecto directo de la delincuencia que vive la ciudad de Machala.

“El alquiler de los escenarios nos da ingresos, pero de seis conciertos que se organizaron el año pasado, en este no se ha dado ni uno solo, porque los empresarios apenas alquilan, los vacunan (extorsionan). Entonces ya nadie quiere organizar acá. Nos tocó contratar una empresa de seguridad por 15.000 dólares, para que en el primer día a un guardia ya le roben el arma”.

En esas circunstancias, Batallas admite que ha sido difícil mantener la infraestructura deportiva en las mejores condiciones, otro de los aspectos que fundamenta el reclamo, no solo de los trabajadores, sino de los deportistas y padres.

Lisseth Ayoví: “No nos dan ni agua”

Lisseth Ayoví fue ya medallista en los Panamericanos 2024. Cortesía

Este medio se contactó con la levantadora de pesas Lisseth Ayoví, diploma olímpico en París 2024, quien se mostró pesimista sobra la situación de su federación, asegurando que ella nunca ha recibido ninguna clase de incentivo económico. “Razón tienen los entrenadores, porque de verdad la dirigencia no ayuda en nada y yo lo digo por mí. Yo ya no recuerdo desde que año que no me dan absolutamente nada, ni un uniforme, licra de entrenamiento, vitaminas; no me dan ni agua”, precisó.

La deportista entiende que al ser parte del Alto Rendimiento, la Federación no tiene la responsabilidad directa con ella, pero compara su situación con la de otros deportistas que siguen recibiendo apoyo de sus federaciones provinciales. “Yo veo como en otras provincias les dan algo por sus medallas y aquí yo nunca he recibido nada”, dice.

Así mismo, corrobora que el estado de los escenarios deportivos es malo. “Está ´feito´, la verdad”, acotó Ayoví sobre el gimnasio de pesas y cree que eso desmotiva a los deportistas y limita a los nuevos talentos, por lo que muchos acaban cambiándose de provincia como el caso del judoca Lenín Preciado, quien hace poco también denunció lo mismo y lo que ahora es parte de Fedeguayas.

Ayoví conoce de cerca la situación de los premios económicos que se entregan, pues su hermana menor pertenece todavía al deporte formativo, competencia directa de las federaciones. La pesista expone que han existido incumplimientos respecto a los valores determinados para cada medalla: “Eso de los incentivos no se cumple, mi hermana debía recibir más y acabaron depositando solo 200 dólares”.

La deportista, que se proyecta a Los Ángeles 2028 se encuentra radicada en Ibarra, sin embargo asegura que no quisiera cambiarse de provincia, pues le gusta representar a la suya. Sin embargo lamenta la situación y pide “un jalón de orejas al Ministro de Deporte y a Presidente” por la situación nacional del deporte.

El Ministerio no toma medidas

Según se puede conocer, el Ministerio sí recibió las comunicaciones escritas del Comité de Empresa de Fedeoro, por lo que decidió enviar hace algunas semanas a Rommel Gonzáles, subsecretario de Actividad Física, para conocer el caso; sin embargo hasta ahora no se ha conocido alguna novedad sobre qué hará la máxima autoridad. De hecho, González ahora se encuentra como interventor de la Concentración Deportiva de Pichincha.

Sobre el tema, este medio consultó al Ministerio del Deporte mediante los canales autorizados, pero como en otras ocasiones, no existió ninguna respuesta.

Batallas aseguró conocer que en esa cartera de Estado no encontraron ninguna causal de intervención, aunque ni él ni el grupo de empleados cuentan con un informe escrito u otro tipo de respuesta documental por parte del ente.

Batallas asegura, además, que él mismo pensó en adelantar las elecciones en la Federación, pero solo podrá llamar a las mismas en diciembre y el relevo de directorio se daría en marzo de 2026.

