Confianza recuperada, el primer efecto de la victoria sobre Paraguay

El principal efecto de la victoria 2-0 de Ecuador sobre Paraguay, en el Rodrigo Paz Delgado, se enfoca en lo anímico. En ello coincidieron el seleccionador nacional Gustavo Alfaro y los entrenadores Julio César Rosero y Luis Soler.

La Tricolor tenía siete partidos oficiales sin ganar y había comprometido su situación en las eliminatorias. Además, ante los guaraníes tuvo un desempeño discreto y triunfó con tantos en los minutos finales.

“Se ganó porque los jugadores creyeron y confiaron. Han tenido una concentración absoluta y es fruto del bloque defensivo sumado a la presión. Son los triunfos que forman a un equipo, porque son victorias sufridas”, dijo Alfaro.

Además, él espera que con esto se puedan olvidar de la mala racha y retomar el buen camino a Qatar.

Rosero, quien fue seleccionado nacional y dirigió a las formativas de Ecuador, agrega que “esta victoria te ayuda emocionalmente porque, de paso, los rivales directos no sacaron buenos resultados. A pesar de que no se jugó como se esperaba, sin duda que ganar ante una selección tan complicada es motivante”.

Para Soler, en cambio, “lo importante fueron los tres puntos y terminar con la mala racha. Ese es el punto de partida para la recuperación anímica. Seguramente los muchachos tendrán más confianza en el siguiente compromiso, que sin duda será mucho más complicado”.

En lo futbolístico, Rosero y Soler consideran que la línea de tres fue una apuesta que, a la larga, resultó innecesaria, ya que Paraguay jugó con un solo delantero. Por ello, volver a la línea de cuatro fue la mejor decisión, ya que le permitió a Ecuador contar con más elementos ofensivos.

“Más que la línea de tres, las críticas del inicio llegaron porque el equipo no estuvo bien. Se cambió y el rendimiento mejoró”, dijo Rosero.

Soler coincide. Él sostiene que los cambios mejoraron al plantel. “No me gustó Ecuador en el primer tiempo. No encontró espacios, ni lugares y por eso no pudo atacar. Tampoco tuvo tantas opciones de gol, creo que fue el partido con menos ocasiones creadas desde que está Alfaro. Pero al final cambió, mejoró y consiguió una victoria muy importante”.

El siguiente duelo de la Tricolor será mañana ante Chile en Ponciano.