Una comisión analizará posibles demandas

El pago de alrededor de 10’000.000 de dólares -supuestamente sin respaldo-, otros 250.000 dólares de aporte de socios que no estarían justificados, la cancelación de un premio de 20.000 dólares a Jimmy Montanero por concepto de premio -aunque no era jugador- y una gran cantidad de dinero correspondiente a taquilla que no habría sido registrada, son algunas de las aparentes irregularidades que la auditoría forense realizada por la empresa Ernst And Young detectó en la administración de José Francisco Cevallos, según se dio a conocer en la Asamblea General Extraordinaria de Socios de Barcelona.

La información fue entregada exclusivamente a los afiliados del Ídolo. Muchos de ellos expresaron mediante las redes sociales su malestar por la forma en la que se habría manejado el club en la administración de José Francisco Cevallos, el periodo que contempló el procedimiento en cuestión.

El estudio se hizo en base a la auditoría externa que realizó la firma PKF Ecuador & Co, con corte al 30 de septiembre de 2019, en la que se detalló que el pasivo de la institución es de 51’624.789 de dólares.

La comisión analizará al detalle la auditoría, y hará lo que sea necesario para llegar hasta las últimas consecuencias con los implicados. Xavier Salem, vicepresidente de Barcelona.

Vale destacar que solo contempló el periodo de Cevallos, en el que el actual presidente, Carlos Alfaro Moreno, también formó parte, hasta que decidió renunciar a su cargo de vicepresidente para poder terciar en las elecciones.

Una vez conocido el informe, se designó a una comisión integrada por: Sharon Meza, Karla Escobar, Ruddy Cortez y Eberhard Graetzer para que analice minuciosamente las cifras y, en caso de ser necesario, plantear ante una nueva asamblea, la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de los presuntos implicados en lo que serían malos manejos de los recursos del club.

Han lanzado lodo con ventilador. Conformaron una comisión de socios, y no tienen la valentía de enfrentarme. José Cevallos, expresidente de Barcelona.

“Determinar si son actos fraudulentos o ilícitos no me competen a mi, aunque son preocupantes”, dijo Xavier Salem, vicepresidente del Ídolo.

La respuesta no se hizo esperar.

“Ellos (algunos de los actuales dirigentes) lo conocen, porque estuvieron casi tres años y medio con nosotros. Instauramos una estructura administrativa financiera que antes no había, todo (los gastos) estaba justificado. Nosotros tenemos toda la documentación para justificar dudas de contratos, pagos o lo que sea necesario”, dijo Cevallos, en diálogo con el programa Harta Pelota.

El exguardameta aseguró que la empresa auditora no le pidió los respaldos de su gestión. “Las ocasiones anteriores por lo menos tuvieron la delicadeza de llamarnos”.