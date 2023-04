El Comité Olímpico Internacional (COI) cree que los deportistas ucranianos serán los más perjudicados si sus dirigentes deciden boicotear las pruebas de clasificación olímpica en las que participen deportistas rusos, como han anunciado.

“De aplicarse, tal decisión solo perjudicaría a la comunidad de deportistas ucranianos y en modo alguno repercutiría en la guerra que el mundo quiere detener y que el COI ha condenado con tanta vehemencia”, indicó este sábado 1 de abril el organismo en un comunicado.

“El COI siempre ha mantenido que no corresponde a los gobiernos decidir qué deportistas pueden participar en qué competiciones internacionales”, añadió.

El organismo recordó que la Federación Ucraniana de Tenis se ha mostrado a favor de mantener a sus deportistas en competición y reiteró también su habitual referencia a los otros 70 conflictos o guerras que hay en el mundo, sin la necesidad de que sus deportistas sean vetados de las competiciones.

La Ejecutiva del COI acordó el pasado martes recomendar a las federaciones la admisión en sus competiciones de rusos y bielorrusos -excluidos desde al invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022-, pero solo de individuos, no de equipos, bajo bandera neutral, si no se han manifestado nunca a favor de la guerra y si no pertenecen al ejército o a agencias de seguridad.

El gobierno ucraniano reaccionó de inmediato con el anuncio de que boicotearía las competiciones en las que participasen los rusos.

El COI aludió asimismo este sábado 1 de abril a la reunión celebrada el viernes en Madrid por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO), que agrupa a los 206 que hay en el mundo, que expresó que “cualquier llamamiento gubernamental al boicot representa una injerencia directa en la autonomía del deporte y constituye una clara politización del deporte”.

“Esto solo contribuirá a aislar a los Comités Olímpicos Nacionales (CON) de la comunidad deportiva mundial y afectará directamente a los sueños y aspiraciones de los deportistas”, dijo en tono tajante ACNO.