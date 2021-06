COE nacional, presto a estudiar nuevo protocolo para recibir a los hinchas

Emelec y su hinchada no han vuelto a celebrar goles juntos en el Capwell.

El fútbol ecuatoriano continúa extrañando a los hinchas en la platea. La COVID-19 los mantiene alejados de los estadios y esto ha generado un importante déficit a la mayoría de clubes del país. Pero hay una realidad, entre más grande la institución, hay mayor exigencia y valores más altos que pagar a una plantilla, por lo que para Emelec, Barcelona y Liga de Quito, el rubro de taquilla es siempre un bálsamo para su economía.

Desde marzo de 2020, estos tres clubes en mención suman una pérdida millonaria en sus finanzas y por ahora no se ha abierto una puerta para analizar la vuelta de sus fanáticos, por obvias razones.

EXPRESO dialogó con las partes involucradas en este reportaje para conocer, primero cuánto ha sido el desfase monetario por el rubro de taquilla y, segundo, qué solución pueden plantearle al COE nacional, para retomar el público a los estadios, al menos para socios o propietarios.

Ivonne Tufiño, gerente de Marketing de Emelec, delineó una interesante solución para albergar en un mínimo número a socios o propietarios del club, ya que a diferencia del hincha común, estos pagan una cantidad para mantener el vínculo con el club. A pesar de no recibir el beneficio de ingresar al estadio.

La hinchada torera no ha vuelto rugir en el estadio Monumental desde inicios del 2020. Archivo / EXPRESO

“Nuestra posición es tomar con cuidado el retorno a los estadios, pues no podemos incentivar los contagios. Por lo que si se llegará a considerarlo, no venderíamos boletos, es decir, que las boleterías se mantendrían cerradas. El acceso sería únicamente enfocado a propietarios, ya que normalmente estos son espacios ocupados por personas que se frecuentan diariamente o ocasionalmente durante la semana. Para este caso también habilitaríamos todos los accesos para tener la mayor holgura de ingreso y aplicando distanciamiento y medidas biosanitarias”, explicó.

Según Tufiño, Emelec ha dejado de percibir, en 2020, una cifra cercana a los 5,3 millones de dólares, por taquillas. El club cobra un valor a sus socios “de $ 5 y en el caso de propietarios el pago de la alícuota tiene un descuento del 60 %”.

El acceso sería enfocado a propietarios, ya que normalmente estos se frecuentan a diario e ingresan a su propiedad. Ivonne Tufiño, gerente de Marketing de Emelec

Este Diario intentó contactarse con la dirigencia de Barcelona por el tema, pero el Departamento de Comunicación respondió que “se decidió que como es algo que no decidimos nosotros, de momento preferiblemente no queremos hablar del tema”.

Sin embargo, un socio torero, quien prefirió reservar su nombre, reconoció que en el cuadro torero continúan cobrando los valores normales.

“Sí se sigue cobrando. Cuando la situación estuvo muy grave se dejó de cobrar. Se habla mucho de que no hay beneficios para el socio si no vas al estadio, pero muchos sostenemos que no queremos dejar de apoyar al club, por eso muchos hemos seguido pagando”.

Los hinchas de Liga de Quito no pudieron acompañar a su club en la última final del campeonato. Hamilton López

De hecho, explicó que se cambió a ser “socio adherente”, que está enfocado a hinchas fuera de la ciudad o del país y responde a un pago menor al habitual, pero sin el beneficio de ingresar al estadio. Asimismo, reconoció que el departamento de socios de Barcelona ha estado presto a informar novedades y actividades del club, para mantener al tanto y no olvidados a sus fanáticos.

El presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, declaró en rueda de prensa, a inicios de la temporada, que Barcelona perdió de ingresar a sus arcas entre 7 y 8 millones de dólares, por este rubro.

Hay que esperar que envíen el pedido para analizarlo, pero no lo tenemos. Antes se negó porque las condiciones no eran las más adecuadas. Juan Zapata, director general del Coe nacional

En Liga de Quito la situación es similar, Diego Castro, dirigente albo, explicó a EXPRESO que la pérdida por taquilla tiene un “valor anual que fluctúa entre 3 y 5 millones de dólares. Atado a resultados y torneos internacionales. Liga tiene abonados pero no se ha cobrado. Los propietarios de suites y palcos pagan sus alícuotas pero son por mantenimiento”.

No hay duda que un actor crucial para la vuelta del hincha a los estadios es el COE nacional. Y el capitán Juan Zapata le indicó a este Diario que está dispuesto a escuchar una nueva propuesta de los clubes, ya que hace dos meses existió una que fue negada.

“Primero, hay que esperar que nos envíen algún pedido para revisarlo y analizarlo, pero no lo tenemos. Todo lo que nos envíen al COE nacional es sujeto de análisis. Es un proceso legal y normal. Así es que lo que se llegue a las mesas, lo responderemos. Hace dos meses (se trató el tema en el pleno), pero se negó porque las condiciones en esos momentos no eran las más adecuadas para un retorno con público”, explicó.

Mientras el COE nacional invita al diálogo, por este tema, será tarea de estos clubes, o de todos en conjunto con LigaPro, estudiar y presentar un nuevo protocolo que se abra la puerta para los hinchas a los estadios ecuatorianos.