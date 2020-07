El COE se levanta en armas contra varias reformas a la Ley del Deporte

Estaban formados como en un frente de batalla. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Agusto Morán, parte del Comité Ejecutivo de dicho organismo y presidentes de las Federaciones Ecuatorianas por deporte denunciaron ayer una nueva injerencia en el olimpismo nacional al desconocer la reforma a la Ley del Deporte que, según ellos, ya está en discusión en la Comisión Legislativa de Salud de la Asamblea Nacional, así como una propuesta de ley que estaría pendiente de aprobación en el Consejo de Administración Legislativa o CAL.

Los puntos en los que se estarían vulnerando los principios de la Carta Olímpica y por lo cual Ecuador podría ser sancionado ante los organismos deportivos internacionales -de aprobarse estas propuestas- están plenamente identificados, entre ellos que sean las asociaciones provinciales las que escojan a los presidentes de las federaciones ecuatorianas por deporte, así como centralizar la actividad de manera política, constan como quejas. Empezando, incluso, porque dichas reformas o proyectos de ley ni siquiera han sido socializadas.

“Estudiamos todas las propuestas de reformas y nuevas leyes y no acatan la autonomía de los organismos deportivos. De aprobarse, retrocederíamos 20 o 30 años en el deporte. Ya lo vivimos en la crisis del 2011 y 2012, donde el Alto Rendimiento sufrió para poder acoplarse”, denunció Morán.

De lo que se conoce existen tres propuestas, entre reformas y proyectos de Ley del Deporte, entre esas la presentada por el asambleísta Sebastián Palacios, y otra por José Luis Contreras. Ninguna fue puesta en consideración del COE.

El abogado y presidente de la Federación Ecuatoriana de Karate, José Luis Escudero, manifestó que se estaría planteando una “pugna de poderes” entre asociaciones provinciales y ecuatorianas por deporte al permitirle proponer a la primera en la elección del titular de ese deporte a nivel nacional.

“La provincial tiene un límite que es la etapa formativa; el alto rendimiento es para estándares más desarrollados”, dijo.

Escudero, a opinión personal, consideró que el trasfondo de los cambios que se quieren hacer es “político”, aún cuando el deporte es apolítico.

“He leído 2 o 3 proyectos, entre reformas y leyes, aunque no sé si habrá más porque ahora todo el mundo tiene interés en esto”, acotó.

Finalmente, Morán llamó a la unidad e invitó a todos los actores que conforman el sistema deportivo nacional (federaciones provinciales, Ecuatorianas y Secretaría del Deporte) a que “si se presenta una ley, se lo hagamos discutiendo todos, presentando sus argumentos legales para tener una solución definitiva a lo que nos aqueja”.

Exigen más fuentes de financiamiento

Tal como lo publicó Diario EXPRESO hace más de 15 días, los atrasos en los pagos a los actores que integran el Plan de Alto Rendimiento (PAR) se mantienen, algunos desde febrero, otros desde marzo o abril, pero la incomodidad sigue.

Si bien la Secretaría del Deporte es la que comanda la iniciativa, los dirigentes coincidieron en que el Ministerio de Finanzas es el que no entrega las asignaciones, de ahí que aprovecharon la reunión de ayer para alertar de que “el deporte va a morir, sino encontramos otra fuente de financiamiento que no sea la estatal”. Con esas palabras, Morán confirmó que el dinero del PAR no llega. Además se sumaron dirigentes que no se oponen a transparentar las cuentas de su autogestión, algo que también se abarca en los proyectos de ley.

"Las 45 federaciones que integran el COE se oponen a lo que se quiere hacer. Atentan contra el futuro del deporte ecuatoriano". Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano