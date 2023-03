Félix Sánchez formó parte de las más de 10 opciones que manejó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), encabezada por el presidente Francisco Egas, para dirigir a la Tri.

LigaPro: Equipos sorprendidos por la suspensión Leer más

Fuentes allegadas a la FEF, que prefirieron el anonimato, revelaron a EXPRESO que los diálogos con el entrenador español empezaron hace un mes y tomaron fuerza tras no llegar a un acuerdo con el argentino Ricardo Gareca.

El 28 de febrero, de manera sorpresiva, medios argentinos aseguraron que el Tigre mantendría una reunión con la directiva de Vélez Sarsfield para firmar su vínculo con el cuadro de El Fortín.

A partir de aquello, las conversaciones con Sánchez Bas se encaminaron y en una semana y media lograron “ajustar las cosas que faltaban”, dijo una de las fuentes.

Otra persona que siguió de cerca el proceso, aclaró que al estratega español no se lo debe tomar como una opción de emergencia. “No quiere decir que se prefería a Gareca sobre Sánchez. El A no es más importante que el B, simplemente es el nombre que apareció primero y, por tanto, se iniciaron los diálogos que no se pudieron cerrar. Ahí se comienza con la opción B”, detalló.

Gareca, su compatriota Sebastián Beccacece, el uruguayo Guillermo Almada, el portugués Paulo Bento y Sánchez Bas fueron algunas de las cartas de baraja en la FEF, pero “unos se fueron quedando en el camino, con otros se avanzó más”.

Félix Sánchez Bas toma la posta de Gustavo Alfaro (d) en el banquillo tricolor. ARCHIVO / EXPRESO

En el proceso de selección, la Ecuafútbol ponderó tres pilares que el español, de 47 años, cumple. El primero detalla su carrera y formación, luego, su experiencia en procesos con juveniles y, por último, sus logros a nivel de selección. “Es un hombre de procesos, tiene experiencia en selecciones y ha tenido éxitos”, señaló una de las fuentes.

Sánchez Bas inició dirigiendo en las formativas del FC Barcelona durante una década. Pasó por la Aspire Academy, la academia deportiva más desarrollada en el mundo, posteriormente fue el encargado de liderar la sub-19 de Qatar, selección donde se alzó con la Copa de Asia en doble oportunidad. En 2014 con esa categoría y en 2019 ya con la absoluta.

Independiente del Valle está entre los mejores del mundo Leer más

En lo económico “está dentro de lo que la FEF maneja en su presupuesto. Es similar al del cuerpo técnico de Gustavo Alfaro ($ 2,5 millones anuales)”, señalaron.

Sánchez Bas será presentado el lunes 13 de marzo, al mediodía, en la Casa de la Selección. Vendría acompañado con cinco integrantes en su cuerpo técnico, entre los que destacan su compatriota y ‘mano derecha’, Alberto Fernández, con quien trabajó en los procesos formativos de las divisiones menores de la selección qatarí.

Su estreno será en los juegos amistosos ante Australia, previstos para el viernes 24 y el martes 28 en Sídney y Melbourne, el primer paso de un proceso que buscará llevar a la Tricolor a clasificar a su quinta Copa del Mundo. RVF-CMC