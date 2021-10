Barcelona y Emelec chocan en el Clásico del Astillero este domingo 24 de octubre en el Capwell, un partido que marcará el rumbo en la pelea por ganar la segunda etapa de la LigaPro, según los exfutbolistas Marcelo Fleitas y Geovanny Caicedo.

Ambos coinciden en que los Clásicos son juegos que no están sujetos al historial de resultados, no obstante hay detalles y antecedentes que pueden marcar una tendencia.

Fleitas considera que el Bombillo sentirá la baja de Sebastián Rodríguez (por suspensión). Por su parte, Caicedo explica que el Ídolo tiene la posibilidad de revertir los últimos malos resultados.

El uruguayo nacionalizado ecuatoriano, quien temporadas atrás dirigió al Bombillo, reflexiona sobre los 10 últimos encuentros de los eléctricos y su rendimiento en los que sumó cinco victorias y tres empates y dos derrotas, resultados que lo mantienen con opciones de ganar la segunda etapa y ser el campeón directo de la LigaPro 2021, y que avalan sus posibilidades para vencer a Barcelona en el Clásico del Astillero, según el exfutbolista.

Fleitas recalca que si bien pesará la falta de Rodríguez, la plantilla azul tiene buenos reemplazantes como: Jefferson Orejuela y José Francisco Cevallos. Además, manifiesta que este Clásico “no podría ser tan vistoso”, debido a que los dos necesitan un triunfo.

“No tengo ninguna duda que gana Emelec, pero este partido podría ser trabado y no ser tan vistoso porque no hay margen de error. Rodríguez será una ausencia importante, pero Ismael Rescalvo siempre ha reemplazado bien a sus jugadores”, expresó.

Barcelona durante sus últimos 10 partidos apenas consiguió 2 victorias entre la LigaPro y Copa Libertadores de América, por lo tanto, el Ídolo del Astillero urge de un triunfo para “salir del mal momento”, según el exdefensa Geovanny Caicedo.

Por los recientes resultados, el panorama de los toreros no es favorable, sin embargo, la Cuchara considera que la balanza se inclina a favor del equipo dirigido por Fabián Bustos, porque durante la temporada 2021 ha demostrado ser uno de los mejores equipos del continente americano.

Marcelo Fleitas, exjugador de Emelec