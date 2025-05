Cira y Ana Cristina Vera, dos hermanas que comparten la pasión por el velerismo

Las vidas de las hermanas ecuatorianas Cira y Ana Cristina Vera Silva gira en torno al velerismo. Las jóvenes exponentes de este deporte, quienes ya cuentan con experiencia a nivel local e internacional, revelaron a EXPRESO la pasión que comparten juntas y que forma parte importante de cada una de sus actividades.

Cira, de 16 años, relató que comenzó en la vela debido a que sus hermanos ya tenían esta práctica y “siempre contaban historias de todo lo que vivían en el mar”. Esto la motivó a navegar desde hace tres años.

“Desde la primera vez que hice velerismo me gustó por la amistad que hice y la velocidad a la que iba. Me dio un sentimiento de felicidad y libertad”, manifestó.

A pesar de sentirse impulsada por esta disciplina náutica, Cira confesó que “el primer año quedaba de última y con mucha distancia”, lo que le produjo “frustración y llanto”.

“Después comencé a pensar en que yo puedo hacerlo y tengo el conocimiento para alcanzarlos y ganar”, dijo la mayor de las hermanas Vera.

Por su parte, Ana Cristina, de 12 años, admitió que al principio le “daba miedo” y no le gustaba.

Entre risas mencionó que se metió al velerismo “porque era como una obligación”, al tener a su ñaña metida en el deporte. Sin embargo, empezó a agradarle tras su primera competencia, en la que le fue bien.

Cira Vera en competencia en el lago Garda, en Italia cortesia

Cira y Ana Cristina compitieron en Italia

Recientemente, en mazo pasado, ambas estuvieron en la competencia realizada en el lago de Garda, en Italia. Fueron las únicas ecuatorianas.

Cira participó por primera vez en la modalidad ILCA 4.7 y aunque no tuvo los resultados esperados, ella destaca el aprendizaje que ganó en dicho torneo, además de los consejos de su profesor, Bruno Fontes, brasileño con pasado en Juegos Olímpicos representando a su país.

“Como era una gran experiencia la que iba a vivir, dije que lo principal era absorber todo el conocimiento que más pueda. Sabía que era imposible quedar en primer lugar porque me enfrentaba a los europeos que vienen venciendo por 10 años”, explicó.

El objetivo de Cira es volver el próximo año y tener una mejor presentación. Su hermana menor, quien compitió en la categoría Optimist, quedó en el top 10 y 15 en sus respectivas regatas.

Ana Cristina Vera en competencia en el lago de Garda, en Italia cortesia

El apoyo incondicional de la madre de Cira y Ana Cristina

Las dos coincidieron en que aunque sienten la pasión por este deporte y las ganas de superarse, su madre, Verónica Silva, es el ‘motor’ principal para continuar cuando quieren ‘tirar la toalla’.

“Ella es la que nos impulsa para alcanzar las metas. Si no fuera por mi mamá, nos habríamos quedado en medio. Me ha enseñado a no rendirme y ser persistente”, contó Cira.

Cira y Ana Cristina, con el velerismo como prioridad

Estas veleristas quieren seguir en la práctica de esta disciplina “hasta que dé el cuerpo”. Para eso, están conscientes de que deben poner por delante cada práctica y competencia por encima de actividades familiares, de amigos e incluso educativas.

Las hermanas Vera comparten la misma pasión por el velerismo FREDDY RODRÍGUEZ / Expreso

“La parte social es muy difícil porque la mayoría de los eventos son los fines de semana y es cuando nos vamos a navegar. Es difícil, a veces ya no quiero seguir, pero cuando comienzas a ver resultados no te arrepientes de nada”, dijo Ana Cristina, quien además canta en el coro de la escuela y es balletista.

Las hermanas Vera Silva continuarán en esta actividad deportiva y seguirán preparándose en el Salinas Yacht Club con el coach Jesús Bailón.

Sus objetivos, que van desde conseguir campeonatos mundiales hasta llegar a Juegos Olímpicos, también están enfocados en visibilizar el velerismo a nivel nacional.

