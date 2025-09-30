Expreso
  Deportes

Chaquiñán a Pedal Team
Martes y jueves Chaquiñán a Pedal Team recorre Quito.Cortesía

Ciclismo urbano en Quito: horarios y rutas del grupo Chaquiñán a Pedal

El colectivo Chaquiñán a Pedal invita a unirse a recorridos en bicicleta por Quito en horarios nocturnos y fines de semana

La capital de la República no es ajena al movimiento ciclístico en grupos urbanos que recorren la ciudad e incluso salen de sus provincias. Es el caso de Chaquiñán a Pedal Team, colectivo que invita a los residentes de Quito a unirse a las rutas que salen desde la esquina de las avenidas Inca y Amazonas, al norte de Quito.

Roberto Hurtado, su representante, informa que salen cada martes y jueves, desde las 19:30, a recorrer calles y avenidas; además, los fines de semanas realizan actividades en el Quito Metropolitano, desde las 15:30; en tanto que los domingos, realizan desde las 06:30 rutas largas, en las que incluso salen de la ciudad.

Los recorridos son para todos los niveles, dependiendo del día y los kilómetros. Toda la información está en redes sociales del grupo urbano. “Las rutas son variadas y no se repiten: unas son por varios espacios de Quito. Nos cuidamos con un guía que abre camino; otro va cerrando, y gregarios a los costados”, dice Hurtado.

Es importante destacar que, con el ánimo de colaborar la activación del turismo, diversas rutas suelen terminar en un lugares gastronómicos, culturales o artísticos. También hacen realizan recorridos largos en modo ciclopaseo. “Organizamos además competencias de ciclismo y temáticas como Alleycats (gatos callejeros)”, comenta. 

Con un mínimo de participantes de 25 personas, y un máximo de 110 personas, siempre regresan al punto de salida, pero en el camino pueden separarse del grupo si lo desean, avisando su llegada segura a su casa.

  Ciclismo urbano en Quito: horarios y rutas del grupo Chaquiñán a Pedal

