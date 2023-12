Ciclismo: Van der Poel gana por K.O el primer duelo con Van Aert

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), cinco veces campeón mundial de ciclocrós, batió en solitario y con amplitud al belga Wout Van Aert (Jumbo Visma) en su primer enfrentamiento de la temporada sobre la arena en el ‘Exact Cross Zilvermeercross’ de Mol (Bélgica).

Van der Poel, quien también dominó el pasado fin de semana en Herentals, dejó atrás a Van Aert en la tercera de las 10 vueltas del recorrido y desde entonces comenzó una marcha triunfal.

El neerlandés, quien competirá en un calendario invernal más completo que Van Aert, atravesó la línea de meta con un tiempo de 58.29 minutos, aventajando a su máximo rival en 1.17 minutos. Otro belga, Niels Vandeputte, llegó a 2.12.

“Me sentí muy bien, especialmente en la arena. No cometí demasiados errores, que es lo más importante en esta superficie. Me divertí y me sentí muy fuerte”, dijo el quíntuple campeón del mundo de la especialidad y arcoíris también en ruta.

Este sábado 23 de diciembre, en Amberes, llegará una cita especial de la Copa del Mundo, pues se juntarán en el recorrido Van der Poel, Van Aert y el británico Tom Pidcock.

