El volante ecuatoriano Christian Noboa reveló que hace dos años pensó que su carrera iba a terminar, debido a la rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, que sufrió en agosto de 2018, cuando jugaba en el Zenit de Rusia.

En una entrevista con el portal Segmento Fútbol, el Zar comentó que debido a la gravedad de la lesión (seis meses estuvo fuera de las canchas), le costó volver a ponerse a punto, tanto física como futbolísticamente.

“Cuando se dio mi lesión estaba en el Zenit. Pasaba por mi mejor momento. Fue difícil recuperar mi nivel, por ello sentí que necesitaba terminar mi carrera y que no volvería a jugar a mi nivel. Dije que iba a tirar la toalla, porque me molestaba mucho. Pero al lado mío tenía personas que me decían que me podía levantar”, recordó el ecuatoriano.

Noboa acotó que además del apoyo de sus familiares y amigos, y el trabajo que realizó con el club, pudo superar dicha molestia. "Fue una lesión muy grave. Me rompí el ligamento cruzado, posterior e interior, se me hizo pedazos. Afortunadamente en el club me tuvieron mucha paciencia, me ayudaron mucho y gracias a Dios me recuperé bien".

Por otro lado, el exjugador de Emelec también se refirió a la actualidad de la selección nacional. Noboa comentó que la presencia de Jordi Cruyff le deja una buena sensación, pese a que aún el DT holandés no ha tenido minutos de trabajo con la Tri.

"No te puedo decir que Cruyff nos va a llevar al éxito o no. Lo que veo es a un entrenador que quiere llegar muy lejos, que cree en el futbolista ecuatoriano. No ha llegado con el título de querer aprender, sino con el objetivo de llegar lejos".

Por otro lado, el volante tricolor afirmó que en Rusia aún no hay fecha para regresar a la actividad normal, por lo que sigue entrenando en su casa, bajo las recomendaciones de su club, Sochi FC.