Christian García fue una de las sorpresas que tuvo Ecuador en Mundial sub-20, que se disputó hasta el 11 de junio en Argentina.

Palacios jugó en EE.UU., Ibarra firma por un año y Escobar va por el milagro Leer más

Para muchos, el zaguero de 18 años estaba fuera del radar de los convocados por Miguel Bravo, ya que nada se conocía sobre él a nivel local, pero durante el torneo se terminó llevando los aplausos y el reconocimiento de la afición nacional.

García, en una entrevista con EXPRESO, reveló que, pese a haber nacido en España, siempre quiso llegar a la selección de Ecuador, país del que es oriunda su madre, Carmen Cajas.

“Mi padre, que falleció cuando tenía nueve años, era español y mi madre es ecuatoriana. Pese a que nací en España y me crié allá toda mi vida, mi mamá siempre me hizo sentir un ecuatoriano más”, expresó García.

Así que cuando le propusieron vestir la camiseta nacional no lo dudó dos veces. “Tuve la posibilidad de jugar por España, pero no dudé en aceptar la convocatoria de Ecuador, ya que, además, ese era el anhelo de mi mamá”.

Y su llegada al combinado nacional estaba destinada a darse de cualquier forma. El zaguero del Leganés, de la Segunda División de España, recordó que su aparición en el radar de la Tricolor se dio previo al Mundial de Catar.

“El año pasado Ecuador trabajó en las canchas del Leganés y tuvimos un partido amistoso contra ellos. Un dirigente (Rodrigo Espinosa) conoció que era ecuatoriano y me pidió los datos”.

Kendry Páez: "Quedarme fuera de la convocatoria de la Tri fue muy doloroso" Leer más

García destacó que en enero de este año hubo el intento de que integra a la Mini-Tri, en el Sudamericano que se dio en Colombia, pero en ese momento no tenía regularidad en el primer equipo.

“Me hubiera gustado estar desde el principio, pero tenía poco tiempo de haber llegado al Leganés, tras mi paso por el Real Madrid. Pero antes del Mundial ya me había ganado un espacio en el equipo principal y ante los cambio que se dieron en la selección, me volvieron a llamar”.

El defensor destacó que cuando le llegó el llamado a la cita ecuménica de Argentina, lo primero que hizo fue aprenderse el himno nacional.

“La verdad que no me lo sabía, así que en mis ratos libres buscaba en Youtube el himno y lo pasaba escuchando. Eso me sirvió, ya que para el debut (ante Estados Unidos) ya me lo había aprendido (risas)”.

Sobre ese Mundial, García resaltó que fue una de las mejores experiencias que ha tenido hasta ahora, aunque se quedó con la espina de llegar más lejos. Ecuador fue eliminado en octavos de final, por Corea del Sur.

Selección de Ecuador: así llegan los 24 convocados de la Tri para la fecha FIFA Leer más

“Creo que faltó confiar un poco más en nosotros. Eso nos pasó en el primer partido, que lo terminamos perdiendo. Pero para los otros dos (ante Eslovaquia y Fiji) estuvimos afianzados... Ante Corea tuvimos para ganarlo, pero reaccionamos tarde. Tuvimos un buen equipo y no merecíamos irnos así”.

Tras esta primera experiencia con la selección, García destacó que ahora su siguiente objetivo será llega a la selección mayor.

“Me ilusiona jugar las eliminatorias y hacer dupla con Piero Hincapié, a quien admiro mucho. Además me identifico mucho con otros jugadores jóvenes como Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo. Ojalá pueda llegar pronto”.