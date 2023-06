Un duro golpe fue para Kendry Páez el no poder unirse a la Tricolor, por problemas con su visa, en su primer llamado al combinado mayor para los amistosos ante Bolivia y Costa Rica, a disputarse en Estados Unidos.

El futbolista, de 16 años, confesó que “quedarme fuera de la convocatoria fue muy doloroso. En la selección hay jugadores muy top, me gustaría compartir y conversar con ellos. Mi sueño es ganar algo con la selección, por eso voy a trabajar siempre”, manifestó el jugador de Independiente del Valle.

También habló de su transferencia al Chelsea inglés, de la que dijo “no siento presión porque para unirme al equipo faltan dos años. Ahora estoy enfocado en Independiente, mi sueño es seguir ganando cosas con el equipo, ganar trofeos internacionales”.

Analizó que “vengo teniendo una temporada espectacular, debutando en primera división, en la Copa Libertadores, rompiendo récords, pero seguiré de frente y con la cabeza bien ubicada”.

Sobre la comparación con el argentino Lionel Messi, por su corta edad, enfatizó que "no quiero que me comparen con Messi, que es muy especial, muy top, es el mejor. Apenas tengo 16 años y estoy en un proceso, tengo mucho por mejorar y ganar mucha experiencia. No quiero que me comparen con nadie más".