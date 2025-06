¿Christian Cueva fichará por Emelec? esto dijo Jorge Guzmán sobre su llegada

La posible llegada del talentoso volante creativo peruano Christian Cueva a Emelec mantiene en vilo a la hinchada eléctrica. Si bien el interés del Bombillo es más que evidente, y el jugador fue incluso presentado simbólicamente en la reciente Explosión Azul 2025, el presidente del club, Jorge Guzmán, ha sido claro: el fichaje aún no está cerrado.

Negociaciones complicadas: Cienciano y el contrato de Cueva

La principal traba radica en la situación contractual de Cueva con su actual equipo, Cienciano de Perú. En declaraciones al programa 'De Una' de Radio Ovación, Guzmán explicó que el mediocampista debe resolver "asuntos contractuales pendientes" con el club cusqueño.

"No era un secreto que teníamos interés por el jugador, pero él tiene que solucionar unos problemas con Cienciano y estamos a la espera de eso", señaló el directivo.

Emelec mantiene su interés, pero no hay fichaje cerrado

Emelec, según Guzmán, ha actuado en todo momento con estricto apego al reglamento de la FIFA, que permite el contacto con un jugador en los últimos seis meses de su contrato.

Sin embargo, la situación se complica por la discrepancia entre las partes. Mientras medios peruanos aseguran que el vínculo de Cueva con Cienciano finaliza el 30 de junio de 2025, el presidente del club peruano, Sergio Ludeña, sostiene que el contrato fue renovado, lo que detendría su llegada a Ecuador.

"No lo hemos presentado como jugador de Emelec porque no lo es"

La confusión creció el sábado 7 de junio de 2025, durante la Explosión Azul 2025, cuando Cueva fue parte de la presentación simbólica del plantel. Sin embargo, Guzmán enfatizó.

"No lo hemos presentado como jugador de Emelec porque no lo es". Esta declaración subraya que, hasta que Cueva no finiquite su situación con Cienciano, el "Bombillo" no puede concretar su incorporación.

Christian Cueva tiene contrato vigente con Cienciano. Olé

El tiempo apremia: Emelec espera cerrar el traspaso antes del 28 de junio



Con el mercado de transferencias en Ecuador a punto de cerrar el próximo 28 de junio de 2025, la presión aumenta para todas las partes. Emelec confía en que Cueva logre resolver su situación contractual en los próximos días. Solo entonces se podrá oficializar su llegada al Bombillo y ver al talentoso peruano vestir la camiseta azul.

