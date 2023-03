Chito Vera: las tres claves de su derrota contra Cory Sandhagen en la UFC

El país estuvo expectante por la UFC Fight night 125 realizada el pasado sábado 25 de marzo, en donde lamentablemente el peleador ecuatoriano, Marlon 'Chito' Vera, perdió ante el estadounidense Cory Sandhagen por decisión de los jueces. Esta derrota, corta la racha de ese Chito que venía con cuatro victorias consecutivas.

Chito Vera: “Pido perdón a toda mi gente, volveré con más fuerza” Leer más

¿Por qué perdió el Chito?

1. Sandhagen nunca bajó el ritmo

Se sabía que el Chito no la iba a tener fácil ante un peleador del nivel como Sandhagen, pues su estilo de pelea es de mucha resistencia, suficiente como para pelear 5 rounds moviéndose mucho y no bajar la guardia ni por un segundo. Cory estuvo concentrado toda la pelea y no solo mantuvo sus movimientos rápidos sino que también buscó varios golpes contra el Chito, lo cual le permitió ganar el combate por los puntos que el generó.

Con esta victoria, Cory acumuló su octavo triunfo en UFC. UFC

2. Chito y su estrategia, no le funcionó.

Chito Vera cayó ante Cory Sandhagen por decisión dividida Leer más

Algo en común que hemos visto durante las últimas peleas del Chito, es su forma de pelear. Si hablamos del estilo de pelea que emplea, hablamos de movimientos lentos, aguantar al rival, esperar a que se canse los dos primeros rounds y recién en el tercero atacar. En este caso, Chito lo aguantó mucho tiempo a Sandhagen, fueron 3 rounds en donde el estadounidense aprovechó la "calma" del Chito para golpearlo y sumar puntos que luego le sirvieron para llevarse la victoria ante la decisión de los jueces.

Cory Sandhagen aprovechó la pasividad del Chito para sumar importantes puntos. UFC

3. La presión del AT&T Center, la racha y el futuro del título

Locura en San Antonio por ver a Chito Vera en la UFC Fight Night 125 Leer más

Más allá del resultado, hay que destacar que habían otras cuestiones fuera del octágono que influyeron en el resultado de la pelea. No estábamos hablando de un combate cualquiera, Chito podía haber tenido una oportunidad contra el campeón de la categoría Peso Gallo, Aljamain Sterling. Ahora esa posibilidad se ve lejana pues el ecuatoriano debe volver a escalar en el ranking.

Otro tema que ejerció presión y hasta un poco de nerviosismo, es el hecho de que el AT&T Center estuvo lleno de ecuatorianos apoyando a Vera. Podría decirse que fue la pelea con más asistencia ecuatoriana en la historia de la UFC, algo que sin duda, ejerció algo de nerviosismo para el Chito Vera.