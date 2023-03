Como si fuera el estadio Olímpico Atahualpa y Ecuador acabara de marcar el gol de la clasificación a un Mundial, así rugió el AT&T Center, donde Chito fue local e hizo estallar de emoción a miles de fanáticos ecuatorianos y de toda Latinoamérica, que llegaron hasta San Antonio para acompañar al manabita en el combate más importante de su carrera.

Locura en San Antonio por ver a Chito Vera en la UFC Fight Night 125 Leer más

Chito empezó estudiando a Sandhagen, quien lo dominó durante todo el asalto. El ecuatoriano fue derribado y desde el suelo pudo encajar codazos que provocaron un corte al estadounidense. Sin embargo, no pudo reponerse y culminó el primer round contra la jaula. Desde las gradas los fanáticos no dejaban de alentar por el manabita, "sí se puede" fue el grito que se tomó el AT&T Center.

El segundo round mantuvo la misma dinámica, Cory parecía haber planificado una muy buena estrategia para contener a Chito, lo llevó a la lona y consiguió pasar su guardia en varias ocasiones para culminar montado. Sin embargo, el peleador tricolor resistía a sus ataques y su barra no paraba de alentar, esta vez en inglés. "Let´s go, Chito" al unísono se escuchaba en la Arena y se fueron al descanso.

En el tercer asalto se notó más activo al 'orgullo de Chone', se mantuvo de pie y acertó un par de patadas que hicieron trastabillar a su rival, sin embargo, aún no lograba tomar control del combate. La campana sonó y se fueron al descanso, el ecuatoriano iba abajo en las tarjetas, había que ir por el nocaut.

Chito arrancó el cuarto asalto dominando el centro del octágono, saltó más agresivo y empezó a lanzar patadas a las piernas para debilitar a Cory. El estadounidense mantuvo el ritmo de los tres primeros rounds, con rapidez utilizaba su jab para romper la guardia del tricolor. Restando un minuto, se lo notó cansado y empezó a retroceder, lo que provocó el abucheo de los aficionados.

Acabó el cuarto asalto y Chito se detuvo a cruzar miradas con Cory. Es ahora o nunca, debe salir a buscar el nocaut.

El cansancio y desgaste de ambos peleadores se notó en el quinto y último asalto. No se atacaron demasiado, se mantuvieron en el centro del octágono, pero no se hicieron daño. Cuando faltaba un minuto, el ecuatoriano intentó lanzar todo su arsenal, pero no le alcanzó. Cayó derrotado.