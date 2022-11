Marlon Chito Vera ha demostrado siempre lo orgulloso que se siente de ser ecuatoriano, además ha flameado la bandera tricolor en la élite de las artes marciales mixtas, convirtiéndose en uno de los peleadores latinos más destacados de UFC. El manabita se 'contagió' también de la fiebre del Mundial de Qatar y mostró su apoyo a la selección ecuatoriana durante toda su participación.

La mañana del pasado martes 29 de noviembre, Chito observó junto a su familia el partido de la Tri frente a Senegal, por la última fecha del grupo A, en el que la selección ecuatoriana se jugaba la clasificación a octavos de final. En sus historias de Instagram mostró cómo vivió el encuentro junto a su mejor amigo y sus hijos.

Ecuador cayó por un marcador de 2-1 y quedó eliminada de la Copa del Mundo, si embargo, la participación del equipo de jóvenes que logró formar el entrenador Gustavo Alfaro, tuvo una digna participación que fue destacada por medios a mundial. Vera, tras la eliminación dejó un mensaje de aliento para la selección ecuatoriana.

"Quiero ver a todo el mundo apoyando a la Tri, felicitándolos, enviándoles buena energía. Sin criticarlos, si no has hecho algo así y no jugaste, no opines. Felicidades a todos los jugadores, gracias por las alegrías... ahora sí, a entrenar", finalizó el peleador.