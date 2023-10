Chito Vera, entre la delgada línea del deporte y la política

La figura “fresca”, popular e internacional del peleador ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera en el último tramo de las recientes elecciones presidenciables dio de qué hablar. Mientras por un lado el deportista decía que lo hizo para apoyar “a un amigo” que estuvo con él incluso desde antes de pensar en ser político, por otro lado estuvo su influencia en nichos que la campaña buscaba abarcar, desnudando la delgada línea que siempre ha existido entre el deporte y la política.

Si bien a lo largo de la historia varios deportistas han ocupado cargos públicos o han sido candidatos a alguna dignidad popular (Rolando Vera, José Francisco Cevallos, entre muchos más), lo de Chito no se había dado antes: que un deportista en activo, internacional, acompañe a un presidenciable. En eso coinciden analistas políticos, deportistas y dirigentes.

Oswaldo Moreno, consultor político, explica que el fenómeno es novedoso por el área del deporte en el que se maneja Vera, las artes marciales mixtas, donde actualmente el ecuatoriano es # 6 de la UFC y está próximo a competir por el título de la categoría peso gallo (135 libras). Pero que definitivamente sí pudo haber sido un factor “definitorio” en la elección de Daniel Noboa.

“El esquema de negocio del deporte que practica Chito no es el mismo que el de un futbolista activo o un deportista de alto rendimiento que se deben a un club o alguna federación provincial o nacional. Vera, por competir a nivel profesional, se debe a un representante que se preocupa más por los dólares que pueda generar. Porque no me va a decir que el comercial de Quaker en donde sale fue gratis, obviamente ahí hubo respaldo económico importante”, explica Moreno.

El profesional recalca que “las decisiones que los deportistas tomen en estos temas electorales deberán entenderlo también si son señalados porque pueden tener repercusiones en el futuro”.

Luisa Valverde, luchadora ecuatoriana clasificada a los Juegos Panamericanos que inician esta semana y que busca un cupo a los Juegos Olímpicos, prefirió no comentar sobre el tema de Vera en la campaña de Noboa, confirmando lo dicho por Moreno: no pueden tomar partido en el alto rendimiento.

Chito, en febrero, con su hermano (i), candidato a alcalde de Chone por RC. Archivo

“En general, siempre va a existir un pequeño lazo entre el deporte y la política, ya que las decisiones con relación a inversión y beneficios deportivos son tomadas por el gobierno que es el ente encargado de determinar cómo se hará la inversión en el deporte y estas ideas parten del grupo político que encabeza el gobierno de una nación”, dijo Valverde.

Para Roberto Ibáñez, exjudoca, quien pasó hace algunos años por el Ministerio del Deporte y actualmente se desempeña como presidente de la Federación Deportiva del Guayas, la aparición de Chito Vera en la campaña de Noboa no tiene porqué afectarle en su carrera deportiva.

“Entiendo que Daniel Noboa lo apoyó cuando más lo necesitó y Chito vino a apoyar a su amigo. No creo que eso influya o esté mal. Su carrera no depende de quienes sean sus amigos. Creo que las cosas no hay que confundirlas”, precisó Ibáñez.

Marcelo Espinel, analista político, asegura que definitivamente la presencia de Vera sí influyó en las elecciones. “Anclar la imagen de un político a un personaje que no tiene rechazo y que más bien es reconocido por sus logros deportivos definitivamente pudo sumar en la campaña... Si Noboa salía en las fotos con algún futbolista de algún equipo quizás tenía la simpatía de ese grupo, pero al integrar a alguien que tiene representación en el país y que no tiene ‘negativos’ hace que esa carga termine siendo positiva en el candidato”.

El deportista es imagen ahora de una de las firmas del conglomerado Noboa. Cortesía

Finalmente, Espinel advierte de los efectos que esa demostración o exposición pueda tener. “Si mañana Noboa tiene una administración reprochable, eso puede ser contraproducente para la imagen de Vera o los respaldos que pueda tener y la consecución de auspiciantes, solo el tiempo lo dirá; sin embargo, no creo que esto va a trascender más allá de un apoyo en época de campaña y que no responde a más de una postura que el mismo Chito tiene en su deporte”.

Sea por afinidad o coincidencia, el nuevo presidente electo de Ecuador está muy vinculado al deporte: es tío de Leonardo Campana, actual jugador del Inter Miami donde es compañero de Messi, era maratonista y es hincha profeso de Emelec.

Su hermano 'expulsado' de la Revolución Ciudadana

El hermano de Chito, quien también se llama Marlon Vera y que fue candidato a alcalde de Chone en febrero pasado (terminó tercero), anunció este martes 16 de octubre que fue expulsado de un grupo de militantes del partido Revolución Ciudadana (RC) al que pertenece presuntamente porque el deportista apoyó abiertamente a Noboa durante la campaña.

Vera señaló que la asambleísta electa de RC, Raisa Corral, ordenó eliminarlo de un grupo (aparentemente de WhatsApp) porque “muchas personas así se lo habían pedido”, ya que su presencia resultaba ‘incómoda” por la amistad de Chito.