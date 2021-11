El peleador ecuatoriano de artes marciales mixtas Marlon ‘Chito’ Vera tiene este sábado 6 de noviembre la posibilidad de cerrar la temporada con su mejor ubicación histórica en la categoría peso gallo (135 libras) de la UFC, cuando enfrente, aproximadamente a las 21:30de Ecuador, al italo-estadounidense Frankie Edgar en la cartelera denominada UFC 268.

Vera, actual # 13 de su división, y Edgar, excampeón mundial, hoy ubicado 8°, se medirán en el octágono del Madison Square Garden, en Estados Unidos, ante más de 10.000 personas y con la mirada puesta en que el ecuatoriano, de ganar, se meterá por primera vez entre los 10 mejores del mundo.

“El Madison Square Garden es donde han peleado todas las leyendas. Voy a dejar algunas gotas de sangre, pero voy a salir con la mano en alto. En Nueva York hay una comunidad ecuatoriana grande y sé que todos van a estar allí apoyándome, sé que todos van a gritar, la bandera la voy a hacer flamear y Frankie Edgar va a caer, yo voy a avanzar en mi carrera”, sentenció Vera a UFC en español.

El choneño, de 28 años, pretende mejorar su récord de 17 victorias, 7 derrotas y 1 empate en MMA y 11-6 en UFC, contra el americano Frankie Edgar, denominado también como The Answer, cuya marca es de 24-9-1 MMA, 18-9-1 UFC.

“He aprendido mucho de los errores que he cometido en el pasado... No me voy a achicar, no voy a ir hacia atrás”, advirtió Vera.

FRANKIE EDGAR, UN VETERANO MUY ACTIVO

Frankie Edgar (d) durante uno de sus últimos entrenamientos. Cortesía

Tiene 40 años, su madre y padrastro son italianos y su padre biológico es alemán, pero se crio en Nueva Jersey, Estados Unidos. Aunque también es comentarista de la UFC, Frankie Edgar es de esas figuras polifacéticas que quedan en activo. Su debut en UFC fue el 3 de febrero de 2007 contra el invicto Tyson Griffin en UFC 67 y le ganó por decisión unánime. Actualmente, en sus últimas seis peleas solo ganó dos veces: ante Pedro Munhoz y Cub Swanson, en agosto de 2020 y abril de 2018.